شهرام ناظری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: برنامه ما که روز هشتم ژوئن (18خرداد) برگزار می‌شود، ادامه پروژه شاهنامه خوانی خواهد بود که نخستین بار سه سال پیش در فرانسه اجرا شد.

وی در ادامه درباره نوازندگان همراه در این کنسرت گفت: علاوه بر حافظ که تنظیم قطعات و نوازندگی سه تار را برعهده دارد، نوازندگانی چون حسین زهاوی نوازنده دف و سازهای کوبه‌ای، پژمان حدادی نوازنده تنبک، سینا جهان‌آبادی نوازنده کمانچه و لئون نوازنده ویولنسل با ما خواهند بود.

ناظری درباره نحوه تمرین گروه گفت: ما همه ابتدا در فرانسه جمع خواهیم شد و بعد از چند روز تمرین روز دوشنبه 17 خرداد به مراکش می‌رویم تا برای اجرای برنامه شب بعد آماده شویم.

ناظری یک بار دیگر در دوره‌های نخست همین جشنواره شرکت کرده و موفق به کسب مقام نخست این جشنواره شده بود.

شوالیه آواز ایران در باره برنامه‌های آتی خود و اجرای کنسرت در ایران گفت: هنوز تصمیمی مبنی بر اجرای کنسرت برای امسال نگرفته‌ام اما برنامه و تمریناتم در چند زمینه از حمله پروژه مولوی و شاهنامه‌خوانی ادامه دارد و امیدوارم به زودی شرایط انتشار آنها مهیا شود و بسیار مشتاقم که ابتدا مردم ایران و هموطنانم این آثار را بشنوند و بعد در دیگر کشورها اجرا شود.