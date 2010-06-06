به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند مراسم بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) را در خانه ایرانیان در لاهه برگزار کرد و در این مراسم باشکوه، صدها نفر از هموطنان ایرانی و مسلمانان از قومیت های مختلف شرکت کردند.

کاظم غریب آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه طی سخنرانی در این مراسم، اظهار داشت: سی ویک سال پیش که انقلاب اسلامی به زعامت و رهبری پیر سفر کرده ما با طی کردن یک راه دشوار و طولانی در ایران به پیروزی رسید، نظام دوقطبی بر جهان سایه افکنده بود و قدرت وعظمت اسلام که قرن ها نجات بخش نوع بشر بوده است، کم رنگ شده و برای بسیاری از جهانیان ناشناخته بود.

درآن دوران سیاه و تاریک که استکبارجهانی قصد داشت هویت مسلمانان را مسخ و نام اسلام را ازصفحه جهان بزداید،پرتو انقلاب ایران بر جهان تابیدن گرفت و نور امید در دل مسلمانان و انسان های آزاده برای رهایی از قید و بندهای ساخته دست بشر در جهان را زنده کرد. دیری نپائید که پیش بینی رهبر فرزانه ما درنامه ای به رهبر وقت شوروی سابق تحقق یافت و نظام دو قطبی در جهان فرو ریخت و قدرت و عظمت اسلام، برای مردم جهان بیش از پیش آشکار شد.

سفیر ایران در لاهه درخصوص نقش جمهوری اسلامی ایران در مسایل منطقه ای و جهانی گفت: بی شک، انقلاب اسلامی ایران با در پیش گرفتن سیاست نه شرقی نه غربی و ترسیم راه نجات بشریت در پیروی از تعالیم والای اسلامی، در بیداری مسلمانان و فرایند تحولات جهانی در چند دهه اخیر نقش مهمی داشته است. انقلابی که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، بی نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست. او بود که با اعتقاد به تعالیم روح بخش اسلامی ادبیات جدیدی وارد سیاست و روابط بین المللی نمود و در برابر زورگویان عالم ایستاد و با جرات و جسارتی مثال زدنی، فریاد زد: "اگر جهانخواران در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل همه دنیاى آنان خواهیم ایستاد".

غریب آبادی دربخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: با پیروزی انقلاب اسلامی، مسیر سیاست نه تنها در ایران بلکه در منطقه خاورمیانه و جهان تغییر کرد. استکبار جهانی که از ناحیه انقلاب اسلامی ایران احساس خطر می کرد، دستگاه امپراطورى خبرى خود را به کار انداخت تا با ارائه تصویری مخدوش و نادرست از جمهورى اسلامى ایران و با تحریک صدام و تحمیل جنگی هشت ساله حرکت آن را متوقف کند، اما دست حق به یاری ملت ایران آمد و نهال جمهوری اسلامی را هر روز بارورتر، بالنده‏تر و ریشه ‏دارتر کرد. ملت ایران در سه دهه گذشته توانسته است با هوشمندی، بصیرت، صبر و مقاومت در برابر همه تهدیدها، اصول و ارزش های خود را حفظ نموده و به برکت ایستادگی ها و مجاهدت ها عزت خود را تأمین، مرزهاى خود را امن، حکومت خود را باثبات و با دستیابی به پیشرفت های علمی و فناوریهای جدید به یک بازیگر قدرتمند در صحنه بین المللی و یک الگو برای ملت های مسلمان تبدیل شود.

وی افزود: امام بزرگوار ما در این نهضت عظیمى که در کشورمان و در جهان اسلام به وجود آوردند، دو پرچم را بلند کردند و برافراشته نگاه داشتند یک پرچم عبارت است از پرچم احیاء اسلام؛ به عرصه آوردن این قدرت عظیم و لایتناهى‏. پرچم دوم، پرچم عزت و سربلندى ایران و ایرانى. این دو تا پرچم برافراشته به دست قدرتمند امام بزرگوار ماست. پرچم اول که در حقیقت یک بعد از دعوت امام و نهضت امام است، مربوط به امت بزرگ اسلامى است. پرچم دوم هم اگرچه که مربوط به ملت ایران است، مربوط به ایران و ایرانى است، اما چون یک تجربه‏ عملى از تحرک حیات‏بخش اسلام است، براى امت اسلامى امید آفرین و حرکت‏ ساز است. چون این نهضت بزرگ در ایران تجربه عملى بیدارى اسلام و تحقق اسلام بود، بنابراین اگرچه که به طور مستقیم مربوط به ایران و ایرانى است، اما نتیجه آن باز براى امت اسلام داراى ارزش و اهمیت است.

غریب آبادی تصریح کرد: در بعد اول که برافراشتن پرچم اسلام بود، موجب شد که مسلمانان در همه جاى دنیا احساس هویت کردند ؛ احساس شخصیت کردند. وقتى این انقلاب به وجود آمد، وقتى قامت برافراشته امام بزرگوار ما در منظر مردم مسلمان عالم پدیدار شد، همه احساس کردند که یک هویتى، یک شخصیتى، یک اصالتى پیدا کرده‏اند. همین موجب شد که در شرق و غرب دنیاى اسلام نشانه‏هاى بیدارى مسلمانان پدیدار بشود ملت فلسطین بعد از ده‏ها سال ناکامى جان گرفت؛ رژیم صهیونیستى که غده‏ سرطانى در دل کشورهاى اسلامى است و تا آن روز یک چهره‏ شکست‏ناپذیر از خود نشان داده بود و خیلى‏ها در دنیاى اسلام باور کرده بودند که رژیم صهیونیستى شکست‏ناپذیر است، ازدست جوانان مسلمان سیلى خورد و انتفاضه‏هاى فلسطینى شروع شد. آن روزى که انقلاب اسلامى به پیروزى رسید، رژیم صهیونیستى ازنظر دولتهاى مسلمان و ملتهاى مسلمان، بخصوص ملتهاى عرب، یک رژیم شکست ‏ناپذیر به حساب مى‏آمد.

وی تاکید کرد: این موجب شد که رژیم صهیونیستى عجالتاً شعار از نیل تا فرات را کنار بگذارد و به دست فراموشى بسپرد. عده‌ای از ملت‌ها در برابر جنایات رژیم صهیونیستی که وجود این رژیم توهین به بشریت و همه ملت‌ها و ساحت آزادی و یگانه‌پرستی و عدالت و صلح است به ستوه آمدند و سه سال است یک ملت را در محاصره نگه داشته‌اند و با بمب و موشک از آن پذیرایی می‌کنند و آب، ‌دارو و غذا را از آن ها دریغ می‌کنند و مستکبران به جنایتکاران جهان نشان صلح می‌دهند و ملت مظلوم در محاصره را تروریست می‌دانند ومعلوم است که همه بشریت امروز به طغیان درآمده است وعده‌ای نتوانستند تحمل کنند و داوطلبانه حرکت کردند و مواد غذایی و دارویی را بسیج کردند و جان‌های خود را در کف دست خود گرفتند و حرکت کردند تا به مردم مظلوم فلسطین یاری برسانند. و حصر اهریمنی شیطان‌صفتان تاریخ را بشکنند. این جنایات نه از سر قدرت که از سر ضعف و دیوانگی است و به نظر می‌رسد که آنها تسلط بر اعصاب و اندیشه‌شان را از دست داده‌اند.

سفیر ایران اظهار داشت: رژیم صهیونیستی امروز منفورترین چهره‌ها در نزد ملت‌ها هستند و حمله به کاروان آزادی به یک معیار سنجش صداقت دولت‌ها تبدیل شده است. این اقدام، خوی توحش صهیونیستها را به دنیا نشان داد و این وحشی گری همان واقعیتی است که جمهوری اسلامی ایران در سی سال گذشته تحت مواضع و تدابیر عالمانه و منطقی حضرت امام (ره ) در مورد رژیم صهیونیستی فریاد کرده، اما مورد بی اعتنایی قدرتهای غربی دروغ گو و ریاکار قرار گرفته است. حمله رژیم صهیونیستی به کاروان امدادرسانی غزه، ناشی ازخطای محاسبه صهیونیست ها واشتباه بزرگ این رژیم است.رژیم غاصب صهیونیستی همانگونه که در حمله به لبنان و سپس درحمله به غزه دچار خطای محاسبه شد، در این ماجرا هم اشتباه کرد و این اشتباهات پی در پی نشانگر این است که رژیم صهیونیستی قدم به قدم به سرنوشت قطعی خود یعنی سرنگون شدن نزدیک می شود.

وی ادامه داد: وجه دوم مربوط به عزت ایران و ایرانى است. اولین کار و مهمترین کارى که امام بزرگوار ما در این بخش دوم انجام داد، این بود که احساس حقارت را از ملت ایران گرفت و از روح آنها زدود.این خیلى مسئله‏ مهمى است. ملت ما از صد و پنجاه سال پیش، صد سال پیش براثر عوامل گوناگون، درخود احساس حقارت می کرد؛ خودکم‏بینى احساس می کرد؛ از جنگهاى دوران قاجار بگیرید و آن شکستهاى سخت و از دست دادن شهرهاى مختلف در زمان قاجار، تا بعد در دوران پهلوى. مردم احساس می کردند که هیچ توانى دیگر برایشان نمانده است. امام آمد این روح حقارت را گرفت و در طول پانزده سال نهضت امام تا پیروزى انقلاب و از روز پیروزى انقلاب به نحو دیگرى تا ده سال عمر بابرکت آن بزرگوار، دائم روح خودباورى را در این ملت دمید. این خودباوری و اعتماد به نفس ملى، یکى از دو رکن اساسى پیشرفت هرکشور است. یک رکن، امکانات مادى است اما امکانات مادى کافى نیست. یک ملت ممکن است امکانات مادى زیادى هم داشته باشد، اما به رشد و ترقى و تعالى نرسد؛ نتواند یک ملت عزیز و قدرتمند بشود. این عزت ملت ما، امروز در دنیا هم منعکس است.

غریب آبادی خاطرنشان کرد: من قبول نمی کنم حرف آن کسانى را که تصور می کنند ملت ما به خاطر پایبندى به مبانى و اصول خود، در دنیا خوار شده است، ازچشم افتاده است ما دشمن داریم. دشمنان ما یک جبهه متحدى هستند، متشکل از قدرتهاى مداخله‏گر و زورگوى عالم. اینها وقتى ببینند یک کشورى از مدارآنها خارج شد، مثل کشور ایران که با انقلاب اسلامى از مدار آنها خارج شد، سعى می کنند با او مقابله کنند، او را بکوبند؛ تحقیر می کنند؛ وسائل تبلیغاتى‏شان هم زیاد است. این معنایش این نیست که ما عزت خودمان را از دست دادیم. نه، در اعماق دل همان کسانى که دشمن اسلام و دشمن جمهورى اسلامى هستند، احترام امام و ملت ایران رسوخ یافته است. می‌بینیم که آشکارا روشن شده است که نظام مادی در سراشیبی سقوط است و دوره تاریخی آن به پایان رسیده و نظام استکباری که یک دوره تصور می‌کرد به قصد ریشه‌کنی و براندازی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی می‌تواند طراحی و توطئه کند، امروز در موضع تدافعی و انتقاد قرار گرفته است و در واقع امروز نظام سلطه از سازمان و سیستم یکسویه و ظالمانه خود که در حال فرو ریختن است، دفاع می‌کند.

سفیر کشورمان در پایان سخنرانی خود گفت:امام بزرگوار ما که با توسل به نیروی لایزال الهی حرکت عظیمی را آغاز کرد و به ادامه آن در آینده اطمینان داشت، در خردادماه 1368 دعوت حق را لبیک گفت و با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار به فضل الهی، به سوی معبود و مقصود خود شتافت و در حالی که مردم ماتم زده و عزادار با پیر مراد خود وداع می کردند، مجلس خبرگان رهبری با انتخابی صحیح و سریع، سکان هدایت کشور را به دست سکاندارى امین و با تقوا یعنی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مقام معظم رهبری) سپرد و رحمت واسعه الهی بار دیگر شامل حال ملت ایران شد.

در ادامه این مراسم، آقای ال عبیدی رئیس دفاتر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در هلند و بلژیک به نمایندگی از عراقی های مقیم، حجت الاسلام معلم زاده به نمایندگی از افغانی های مقیم هلند، حجت الاسلام آکاهی به نمایندگی از ترک تبارهای مقیم هلند و حجت الاسلام شیخ محمد الگون به عنوان فردی که در نجف اشرف در کلاس درس حضرت امام(ره) حضور داشته با ارائه سخنانی به تجلیل از شخصیت حضرت امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی و اهمیت و تاثیرات راه امام به ویژه در جهان اسلام پرداختند. در پایان مراسم، نماز جماعت به امامت یکی از روحانیون مقیم هلند برگزار شد.