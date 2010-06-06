شاهین فکور در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: با توجه به پیگیری های صورت گرفته و همچنین تامین زیرساختهای لازم، در سال تحصیلی جاری موافقت افزایش 10 رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج صورت گرفته است.

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال گذشته درخواست ایجاد 25 رشته جدید تحصیلی را به مرکز اعلام نموده بود که در سال جاری و با توجه به افزایش شمار اعضای هیئت علمی و سرانه فضای آموزشی موافقتهای لازم برای پذیرش دانشجو در سال تحصیلی 89 - 90 صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج عنوان کرد: از جمع 10 رشته جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد با هفت گرایش و بقیه در مقطع کارشناسی اخذ مجوز شده اند.

فکور با اشاره به رشته های جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، بیان داشت: کارشناسی ارشد زراعت، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در شش گرایش جدید، مهندسی تکنولوژی معماری، مهندسی پیوسته علوم کامپیوتر، کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فضای سبز، کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از جمله رشته های جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به شمار می روند.

وی یادآور شد: در حال حاضر 115 رشته تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج تدریس می شود که بخش زیادی از این رشته ها در بخش تحصیلات تکمیلی به ویژه مقطع کارشناسی ارشد است .

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بیان داشت: از مجموع رشته های تحصیلی که در دانشگاه آزاد سنندج ارائه می شود، 80 رشته در مقطع تحصیلی کارشناسی و 30 رشته نیز در مقطع کاردانی است که یکی از برنامه های اصلی دانشگاه آزاد سنندج افزایش رشته های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و واگذاری رشته های تحصیلی کاردانی به دیگر واحدهای دانشگاه آزاد در شهرستانهای استان کردستان است .

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بزرگترین مرکز دانشگاهی در استان کردستان است و این مهم را می توان در مقایسه میزان دانشجویان حضوری در حال تحصیل، اعضای هیئت علمی و تعداد و تنوع رشته های تحصیلی این واحد دانشگاهی در مقایسه با سایر مراکز علمی استان به خوبی مشاهده نمود .