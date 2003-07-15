۲۴ تیر ۱۳۸۲، ۱۷:۰۷

در ديدار معاون وزير امور خارجه گرجستان :

خرازي بر گسترش روابط تهران ، تفليس تاكيد كرد

كارلو سيخاروليدزه معاون فرهنگي وزير و سخنگوي وزارت امورخارجه گرجستان پيش از ظهر امروز با كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان ديدار كرد.

به گزارش خبر گزاري مهر، در اين  ديدار كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان  ضمن ابراز خرسندي از فراهم آمدن زمينه هاي همكاري نزديك تر با گرجستان، تبادل هياتهاي دو طرف براي ايحاد تفاهم و درك بيشتر طرفين را ضروري خواند.
وزير امور خارجه كشورمان وجود اشتراكات فرهنگي بسيار ميان دو ملت راعامل مهمي در ارتقاء سطح همكاريها دانست و با اشاره به وجود كرسي زبان فارسي در گرجستان از ايجاد كرسي زبان گرجي در يكي از دانشگاههاي كشورمان استقبال كرد.
دكتر خرازي با تاكيد بر سطح خوب مناسبات ميان دو كشور همكاريهاي اقتصادي و صنعتي را نيازمند تحرك بيشتر دانست و تصريح كرد: شناسايي موانع و محدوديتها براي استفاده از ظرفيتهاي اقتصادي و تجاري ميان دو كشور گام مهمي براي تقويت و گسترش اين همكاريها  است.
معاون وزارت امور خارجه گرجستان نيز در اين ديدار مذاكرات خود در تهران را بسيار مثبت و مفيد ارزيابي  و تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران و گرجستان در تمام  زمينه هاي فرهنگي و هنري از جمله همكاريهاي سينمايي، تئاتر، نقاشي، سيمنارهاي ادبي و همچنين امور رسانه اي زمينه همكاري را دارا مي باشند و تهيه سند موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي قالب هاي منظمي را براي همكاري في ما بين دو كشور برقرار خواهد كرد.
وي خاطر نشان كرد تهران در مناسبات خارجي تفليس جايگاه ويژه دارد و اراده سياسي گرجستان توسعه همه جانبه مناسبات استوار است.

 

کد مطلب 10955

