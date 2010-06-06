به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی 2010 در پیش رو است و با نزدیک شدن به آغاز آن مناقشاتی اجتناب نا پذیر بر سر اینکه آیا توپ واقعا از خط دروازه عبور کرده یا نه و آیا داور باید پنالتی اعلام می کرد یا نه آغاز خواهد شد.

هر جام جهانی فناوریهای جدیدی نیز به همراه دارد. در سال 2006 تماشاچیان با دیدن تصاویری با کیفیت بالا تحت تاثیر قدرت "سون-گوران اریکسون" قرار می گرفتند و امسال تماشاچیان به صورت گروهی برای دیدن هنرنمایی "لایونل مسی" برای شکافتن خط دفاع حریف در قالب تصاویر شکوهمند سه بعدی به سینماها هجوم خواهند برد.

در صورتی که ژاپنی ها بتوانند میزبانی جام جهانی 2022 را از آن خود کنند می توان در انتظار معرفی هولوگرافیک جانشینان "وین رونی" یا "رونالدو" در میدان بازی بود زیرا ژاپنی ها می خواهند تصاویر بازیها را با کمک لیزر به ورزشگاههای ملی کشورهای مختلف بازتابانند تا فرصت تماشای این رقابتها را برای افرادی که توانایی سفر کردن به خاور دور را نداشته اند به وجود آورند.

در واقع استفاده از این نوع از "واقعیتهای افزوده" در مسابقات فوتبال در آینده افزایش فراوانی خواهد یافت. در صورتی که فردی کاربر گوشی آی فن یا گوشی هایی مجهز به سیستم عامل آندروید گوگل باشد می تواند تصاویر مسابقه که از دوربین گوشی دریافت شده را به همراه اطلاعات افزوده ای که از اینترنت دریافت می شود، بر روی هم مشاهده کند. به این شکل در هنگام مشاهده مسابقه فوتبال کاربر می تواند مسابقه را به همراه آمار عملکرد هر یک از بازیکنان، فاصله آنها از یکدیگر، تعداد پاسها و شوتهای روی دروازه دنبال کند.

به گفته "یان پیرسون" تحلیلگر و مشاور شرکت Futurizon این نوع از فناوریها ابتدا بر روی تلفنهای همراه ظهور خواهند کرد اما در چندین سال آینده با قرارگیری آنها بر روی عینکهای ویدئویی قابل دسترس تر خواهند بود. به این شکل امکان مشاهده سه بعدی مسابقه فوتبال در خانه یا در ورزشگاه به همراه هر نوع اطلاعاتی که کاربر برای دانستن آنها اشتیاق دارد، بزرگنمایی تصاویر و دنبال کردن یکی از بازیکنان به وجود خواهد آمد. در عین حال با کمک چنین فناوریهایی کاربران می توانند در صورت علاقه تصاویر مورد نظر خود را از بازی در حال انجام، بازپخش کرده و یا از سرعت پخش آن بکاهند.

در عین حال استفاده از برنامه های چاپ شده بازیها نیز به زودی به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد و در عوض کاربران قادر خواهند بود برنامه مجازی بازیها را بر روی گوشی تلفن دانلود کرده و به اخبار تیمها و بازیها در زمان واقعی دسترسی داشته باشند.

در آینده تکنولوژی حتی برای آوازهایی که گروه های طرفدار تیمهای مختلف خوانده می شود نیز تصمیمگیری خواهد کرد. در واقع شبکه ای مجازی میان گروه های طرفداران تیمهای مختلف حاضر در ورزشگاه و در خانه ها به وجود خواهد آمد. به گفته "بن هوراهین" مدیر شرکت Moon Creative با استفاده از تکنولوژی کاربران قادر خواهند بود به چنین شبکه های مجازی وارد شده و از تفکر دیگر طرفداران تیمها درباره بازی در حال جریان اطلاعاتی به دست آورند. حتی با استفاده از چنین ابزاری می توان برای شعارها و آوازهای تشویقی که چند لحظه بعد قرار است خوانده شود و یا پیش بینی اینکه کدام بازیکن قرار است تعویض شود، رای گیری کرد.

با این حال تجربه تماشاچیانی که از خانه چشم به بازی دوخته اند و یا تماشاچیانی که در ورزشگاه میزبان حضور دارند متفاوت باقی خواهد ماند. بسیاری از تماشاچیان در ورزشگاه حاضر می شوند تا در فضای موجود در ورزشگاه میزبان مسابقه ای بزرگ حضور داشته باشند و خود مسابقه اهمیت کمتری برای آنها دارد. از این رو به کار گرفتن تکنولوژی های واقعیت افزوده برای افزایش این حس در کاربران خانگی بسیار اهمیت دارد.

به گفته "هوراهین" تکنولوژی تنها زمانی موفق خواهد بود که برای آن نیاز جمعی وجود داشته باشد. دیجیتالی شدن همه چیز منجر به بسط یافتن آنالوگها و غیر دیجیتالی ها خواهد شد زیرا در این شرایط آنالوگها کمیاب تر شده و کاربران برای دستیابی و استفاده از آنها اشتیاق بیشتری خواهند یافت. در این شرایط رفتن به ورزشگاهها و نشستن بر روی صندلی ورزشگاه تجربه ای نادر خواهد شد که کاربران برای دستیابی به آن، حتی اگر تصاویر مسابقه در زمان حقیقی بر روی گوشی همراه آنها پخش شود با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

ثبت کل مسابقه بر روی عینکهای واقعیت افزوده نیز امکاناتی را برای خلق بازی های ویدئویی پیشرفته شبیه سازی شده به وجود خواهد آورد. کاربران قادر خواهند بود کل یک رقابت فوتبال را بر روی رایانه خود دانلود کرده و بخشهای مختلف آن را شبیه سازی کنند. با استفاده از چنین ابزاری کاربران این امکان را خواهند داشت تا حرکات مختلف را در حین بازی بررسی کرده و پیش بینی کنند در صورت اجرای این حرکات توسط بازیکن، چه رویدادهای دیگری می توانست رخ دهد. به این شکل کاربر بازی را چندین بار پخش کرده و سناریوهای مختلفی را برای آن تعریف کرده و بازی را بر اساس آنها شبیه سازی می کند.

برای بازیکنان فوتبال نیز نسل آینده فناوری نانو، تکنولوژی های پوشیدنی و سلامت سنج بی سیم می تواند فواید فراوانی را به ارمغان آورد اما در عین حال این ابزار می توانند به این مفهوم باشند که بازیکن هیچ راهی برای فریب دادن داور یا مربی در پیش رو نخواهد داشت. پیرسون معتقد است در آینده امکان استفاده از تراشه ها در لباس یا کفش بازیکنان فوتبال وجود خواهد داشت تا به این شکل مربیان بتوانند نقشه حرکت آنها را حین بازی در زمین مورد بررسی قرار دهند. با استفاده از چنین تکنولوژی هایی امکان مشاهده ضربان قلب، کنترل حرارت بدن و میزان کالری های سوزانده شده مهاجمان به وجود خواهد آمد و مربیان می توانند بر اساس این اطلاعات برنامه استراحت بین دو نیمه بازی را ویژه خصوصیات بدن بازیکن سازماندهی کنند.

همچنین مربیان می توانند میزان پوشش دادن حوزه های فعالیت هریک از بازیکنان را کنترل کرده و در صورت کم کاری به آنها هشدار دهند.

تکنولوژی های نانویی نیز که در تار و پود لباسهای بازیکنان بافته شده است می تواند به داور در تشخیص خطاهای صورت گرفته کمک کند و یا حتی میزان شدت یک تکل را برای تشخیص نشان دادن یک کارت زرد یا کارت قرمز برای داور تعیین کند. در عین حال با استفاده از تکنولوژی به نام Active Skin مهار کردن آسیبهای وارد شده حین بازی آسانتر خواهد شد. محققان در تلاش برای یافتن شیوه ای هستند که با کمک آن بتوان الکترونیکها و میکروتراشه هایی را بر روی پوست بدن چاپ کرد تا با استفاده از آنها سلامت جسمی بازیکنان را تحت نظر گرفت. چنین تکنولوژی نظری می تواند تا پایان دهه آینده به واقعیت تبدیل شود.

به گفته پیرسون در صورتی که بتوان چنین تراشه هایی را بر پشت مفصل زانوی بازیکنان چاپ کرد، می توان میزان فشارهای وارد شده بر روی این مفصل را اندازه گیری کرد. به این شکل در صورتی که بازیکنی سابقه آسیب دیدگی داشته باشد می توان با کنترل فشارهای وارد آمده بر روی اندام آسیب دیده برای زمان مناسب تعویض بازیکن تصمیم گیری کرد.

تکنولوژی که احتمال مشاهده آن در آینده ای نزدیک وجود ندارد شیوه ای بنیادین است برای برگزاری رقابتها و قضاوت داوران، تکنولوژی که فیفا باید برای استفاده از آن چراغ سبز نشان دهد. تکنولوژی خط گل نوآوری است که با وجود توانایی اجرایی در زمینهای مسابقه، فیفا همچنان بر عدم استفاده از آن پافشاری می کند.

بر اساس گزارش تلگراف، به نظر می رسد طرفداران، بازیکنان و برگزار کنندگان رقابتهای فوتبال آرزو دارند حس ناگهانی بودن و خود به خودی بودن این مسابقه هرگز از آن گرفته نشود، رویدادی که روباتهای فوتبالیست برای دست یافتن به آن راه طولانی در پیش رو دارند. با این حال متخصصان معتقدند تکنولوژی هرگز نخواهد توانست در بازی فوتبال جایگزین انسانها شود. به گفته "هوراهین" با وجود اینکه می توان از تکنولوژی در حاشیه بازی ها کمک گرفت تا تصمیم های درستی در زمین فوتبال گرفته شود می توان به تماشاچیان فوتبال این دلگرمی را داد که هنوز داورهای واقعی در زمین وجود خواهند داشت تا تماشاچیان بتوانند بر سر آنها فریاد بکشند.