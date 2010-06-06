علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: پیگیریهای مورد نظر از نظر آموزشی، حقوقی و سایر بخشها درباره آزمون دستیاری در حال انجام است و در حال حاضر اسناد و مدارکی که موجود است در کمیسیون آموزش در حال بررسی است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جلسه ای نیز که با حضور وزیر بهداشت برپا شد این موضوع مطرح شد و نکات لازم مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نتایج نهایی بررسی ها متعاقبا اعلام می شود افزود: در حال حاضر برای پیگیری موضوع تمام اسناد و مدارکی که برای بررسی لازم است را در دست داریم.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد. آزمون از سوی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.