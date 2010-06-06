پشت درهای بسته سردخانه ای در گلستان/ برای ترخیص جنازه پارتی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، صدایش غمگین و نفس هایش سرد است، به سردی فایل هایی که تن بی جان پسرش را محصور کرده اند و دستهایش از برجستگی های دیوار سردخانه زخم برداشته است.

می خواهد وقتی او را دفن کردند، روی اسمش رز زرد بپاشد تا با لطافت مادرانه تری، پسرش را لمس کند و اکنون چند روز است به دلیل تعطیلات و گیرودار مسائل اداری، فایل سردخانه، قبر پسرش شده و در بیرون محوطه بیمارستان برای گرامیداشت یاد و نام پسرش شمع روشن کرده است.

ترخیص جنازه از بیمارستانهای گلستان و صدور جواز کفن و دفن در ایام تعطیل در این مراکز به دلیل بسته بودن برخی قسمتهای اداری و نبود شیفت کاری موجب مشکلاتی شده است.

در صورتی که روزهای تعطیل پی درپی و پشت سرهم باشد، بردن جنازه و طی روال قانونی از برخی بیمارستانهای گلستان به مسئله ای بغرنج مبدل می شود.

این درحالیست که اگر فرد فوت شده غیربومی و اهل دیگر استانها باشد، بستگان برای انجام امور مربوط به ترخیص فرد فوتی با مشکلات مضاعف مواجه می شوند.

ترخیص جنازه از بیمارستان با پارتی !

یک خانواده گلستانی که قبل از تعطیلات اخیر، عضوی از خانواده خود را از دست داده اند، می گویند، برای ترخیص جنازه از بیمارستان منطقه با مشکلات عدیده ای مواجه شده ایم.

عکس تزئینی است

اقوام " مجید" می گویند: به دلیل آنکه چند روز تعطیلی پی در پی بود برای گرفتن جواز دفن و ترخیص از سردخانه با مشکل مواجه شدیم.

وی اظهار داشت: ترخیص جنازه از بیمارستان و گرفتن جواز کفن و دفن در روزهای تعطیل بدون داشتن پارتی و رابطه تقریبا غیرممکن است و سرانجام برای رفع مشکل به یکی از آشناها متوسل شدیم.

یک خانواده مازندرانی که فرزند خود را در چند روز گذشته در اثر تصادف در گلستان از دست داده اند نیز معتقدند: چند روز برای گرفتن جواز ترخیص جنازه از بیمارستان، در گلستان اقامت کرده ایم.

مهین افضلی افزود: چند روز پشت دیوارهای سردخانه نشسته ام و برای پسرم دعای کمیل و فاتحه می خوانم.

وی اظهار داشت: پسرم نسبت به سرما بسیار حساس بود و اکنون جسم بی روحش در سردخانه مانده است و تا پایان تعطیلات باید برای بردنش صبر کنیم.



به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس گفته های افرادی که با این مشکل مواجه شده اند، باید نسبت به تامین و تجهیز نیرو و امکانات در مراکز و بیمارستانهای گلستان در ایام تعطیلات برنامه ریزی شود تا خانواده های عزادار برای ترخیص بیمار و یا جنازه بستگان خود با مشکل مواجه نشوند این در حالیست که عدم تحویل جنازه از سوی بستگان متوفی می تواند در شرایطی که اعضا با داغ عزیزشان روبرو هستند آسیبهای روحی فروانی را بدنبال داشته باشد.