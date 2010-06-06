سرانه فرهنگی هر گلستانی 10 هزار ریال است

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 18 میلیارد ریال سرانه فرهنگی برای اهالی استان تعریف شده است که در دستور کار مجلس است.

وی اظهار داشت: برای سفر سوم دولت به استان 300 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و برای اعتبار پنجساله در استان نیز رقمی تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید بر جذب این اعتبارات برنامه داشته باشند تا بتوانند به نحو شایسته از آن استفاده کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از برگزاری چند جشنواره فرهنگی و هنری در استان خبر داد و گفت: جشنواره هنرهای تجسمی بانوان از جمله این جشنواره هاست.

منتظری افزود: جشنواره ویژه فرهنگی و هنری "زیور عفاف" نیز تا اسفندماه در استان برگزار می شود و جشنواره مشاعره بانوان و آئین های سخنوری بانوان نیز از دیگر برنامه هاست.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره مطبوعات افزود: این جشنواره در سالجاری بصورت منطقه ای شمال برگزار می شود که زمان اجرای آن مشخص نشده است.