آیت الله سید احمد حسینی خراسانی در حاشیه مراسم 15خرداد در گفتگو با خبرنگار مهر در نور، افزود: رهبری و مدیریت 21ساله رهبر فرزانه انقلاب، قاطع، پرصلابت، حکیمانه، واقع بینانه و شجاعانه بود به گونه ای که می توان مدیریت و رهبری ایشان را همانند امام راحل ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: همه گروه ها، افراد و کارشناسان خبره سیاسی و تحلیلگران سیاسی خارجی برآنند که آیت الله خامنه ای شایسته ترین شخصیت و چهره برای زعامت امت و رهبری انقلاب بعد از امام راحل بودند.

وی اظهارداشت: نیاز امروز جامعه در عرصه های سیاسی، داخلی و بین المللی در بعد حفظ نظام، وحدت ویکپارچگی ملت ایران است.

حسینی خراسانی بابیان اینکه وحدت باید در مسیرولایت فقیه وحمایت از رهبری باشد، گفت: در کنار وحدت باید بر رفع نیاز و مشکلات جوانان، ترویج ارزشهای اسلامی و تلاش برای حاکمیت ناب اسلامی توجه جدی شود.

این استاد حوزه علمیه قم به مسائل تربیتی و اخلاقی جوانان و محبت و توجه به آنان اشاره کرد وافزود: مسئولان باید باتوجه جدی به مسائل فرهنگی، اخلاقی، اشتغال، ازدواج و دغدغه های فکری جوانان به مشکلات آنان پاسخ شایسته ای دهند.

وی خدمت بی منت به ملت ایران را وظیفه اصلی همه مسئولان دانست و تاکید کرد: همه مسئولان باید در راستای خدمت به ملت برای رفع مشکلات مردم، برقراری عدالت در همه بخشها از هیچ کوششی دریغ نکنند.

خراسانی با اعلام اینکه وحدت، انسجام و یکپارچگی تنها عنصری است که به مسئولان و ملت جهت می دهد، بیان داشت: مسئولان در تمامی امور باید در راستای اصل ولایت فقیه و پشت سر رهبری حرکت کنند.

وی همچنین به حضور میلیونی ملت ایران در سالروز رحلت امام خمینی(ره) اشاره و تصریح کرد: این حضور پرشور در حقیقت تکرار نمایش قدرت نظام، انقلاب وجمهوری اسلامی است.

وی ادامه داد: یکپارچگی ملت ایران در این روز به یاد ماندنی در واقع به نمایش گذاشتن قدرت ملی در حمایت از نظام اسلامی هم در تثبیت مسائل داخلی کشور وهم در پیشبرد اهداف انقلاب وموفقیت مسئولین در اثبات اقتدار و صلابت بین المللی نظام جمهوری اسلامی بود.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: شرکت دسته جمعی ملت ایران در روزهای انقلابی، بیادماندنی و مهمی چون سالگرد ارتحال امام، سالگرد حادثه 15خرداد، 22بهمن وروز جهانی قدس در حقیقت به نمایش گذاشتن مظهر قدرت نظام وجمهوری اسلامی است که با حضور یکپارچه ملت تحقق پیدا می کند.