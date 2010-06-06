به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا رجایی با بیان این مطلب گفت: مکتوبات مذهبی همچنان در بین کتابهای چاپ شده در کشورهای اسلامی مخاطبان خاص خود را دارند و در بین عامه مردم کتابخوان استقبال خوبی از اینگونه کتابها میشود .
وی افزود:این موضوع در بین اکثر جوامع اسلامی مشترک است که میتواند زمینهساز همکاریهای ناشران مسلمان با یکدیگر باشد.
رجایی برگزاری اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام را اقدامی ارزنده برای افزایش تعاملات میان ناشران جهان اسلام و استفاده آنها از ظرفیتهای یکدیگر عنوان کرد.
اجلاس بینالمللی ناشران جهان اسلام روزهای 30 و 31 خرداد سال جاری در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار میشود.
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