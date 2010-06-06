مدیر انتشارات گام‌نو گفت: در حال حاضر روابط ناشران اسلامی فارسی‌زبان و عرب‌زبان به عنوان ناشران محتواهایی به دو زبان عمده رایج در جهان اسلام، بسیار نزدیک‌تر شده است و ناشران فارسی‌زبان و عرب‌زبان می‌توانند همکاری‌های زیادی در خصوص تبادل و چاپ کتاب با یکدیگر داشته باشند.