به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی نماینده تهران در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه پس از پایان نطق پیش از دستور رئیس مجلس طی تذکری با استناد به بند 11 ماده 23 آیین نامه داخلی مجلس با اشاره به سخنان لاریجانی در نطق پیش از دستور امروز مبنی بر پاسخگویی به اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره جایگاه مجلس گفت: شایسته است که حضرت عالی به عنوان رئیس مجلس در مواقع مختلف از حقوق مجلس دفاع کنید.

به گزارش مهر، لاریجانی در نطق پیش از دستور امروز خود با اشاره تلویحی به سخنان اخیر رئیس جمهور درباره تصویب 130 مصوبه خلاف شرع و خلاف قانون اساسی اظهاراتی داشت و به نوعی پاسخ سخنان اخیر رئیس جمهور را داد.

رسایی ادامه داد: بخشی از سخنان امروز شما به صحبت‌هایی که منصوب به آقای احمدی نژاد است اشاره داشت که در کمیسیون اصل 90 مطرح شده است. هرچند که تکذیب کرده بودند. بنده معتقدم اگر بخشی از آن حرفها را ایشان زده باشد حرف‌هایی نابجایی است اما منظور این است که موضع ایشان این نیست.

نماینده تهران گفت: در طول دو هفته گذشته ریاست محترم دستگاه قضائیه پس از آنکه 175 نفر از نمایندگان بیانیه‌ای امضا کردند و در مجلس قرائت شد در سخنرانی‌شان تعابیر نامناسبی درباره این کار نمایندگان به کار بردند و برای مجلس ابراز تاسف کردند. در این نامه ضمن تشکر از رئیس قضا تذکر داده شده بود که نسبت به شکایت کسانی که فراری هستند چرا اقدامی نمی‌شود و ایشان نیز این اشکال را پذیرفتند.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: این در حالی است که طبق اصل 84 هر نماینده در قبال همه ملت مسئول است و حق دارد درباره همه مسایل داخلی و خارجی اظهار نظر کند. همچنین طبق ماده 115 آیین نامه نمایندگان می‌توانند درمورد مسایل مهم بیانیه صادر کنند. انتظار بود که اینجا درباره آن صحبتها نیز تذکر عمومی می‌دادید شاید تذکر خصوصی داده باشید اطلاعی ندارم اما باید یک تذکر عمومی می‌دادید تا از جایگاه مجلس و حق نمایندگان دفاع شود.

رسایی همچنین نسبت به نطق طولانی لاریجانی در جلسه امروز نیز انتقاد کرد و گفت: رئیس باید 15 دقیقه صحبت می‌کرد اما کسی تذکر نداد.

لاریجانی در پاسخ به رسایی به بیان اینکه تذکر شما مربوط به دستور جلسه نیست، گفت: سخنان من درباره جایگاه مجلس بود و به طور کلی گفتم همه قوا باید رعایت شان مجلس را بکنند. وی افزود: البته شما هم توجه داشته باشید وقتی بیانیه صادر شد نمایندگان گفتند این همان مطلبی نبود که امضا کردیم.

لاریجانی گفت: درباره بحثی هم که مطرح کردید که رئیس جمهور سخنانشان را تکذیب کرد، آقای نکونام اینجا هستند بهتر است آقای نکونام بگویند این مطالب بوده است یا نه؟ روشن کنید که برای نمایندگان که متن این مسایل بوده است یا نه؟

پس از این اظهارات لاریجانی، حجت الاسلام محمد ابراهیم نکونام نایب رئیس کمیسیون اصل 90 با قرارگرفتن پشت تریبون نسبت به جلسه اعضای کمیسیون اصل 90 و رئیس جمهور توضیحاتی ارایه کرد.

وی گفت: درباره چند پرونده و تخلفاتی که نسبت به قوانین در حوزه‌های مختلف دولت صورت گرفته بود، مواردی در کمیسیون اصل 90 مطرح شد. از باب خیرخواهی و نیت خیراعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90تصمیم گرفتند این موارد را به صورت موردی و حضوری در جلسه محرمانه خدمت رئیس جمهور بیان کنند. دراین جلسه جمعی از دوستان ازجمله حجت الاسلام ابوترابی ، حسین فدایی، علیرضا زاکانی و حجت الاسلام اسلامی از کمیسیون اصل 90 و حجت الاسلام میرتاجدینی، حجت الاسلام مسعود پور و علی ریاض و رئیس جمهور و البته جوانی نیز بود که او را نمی‌شناختم نیز حضور داشتند.

وی ادامه داد: برخلاف انتظار ما که ظاهراً باید این جلسه باید در اتاق رئیس جمهور تشکیل می‌شد، در اتاق اجلاس تشکیل شد که از ابتدا مایه تعجب بود ما مسایل خود را مطرح کردیم که البته بعد از انتشار آن در یک بیانیه ریز آن موارد را مطرح کردم. این موارد شامل: تذکر نسبت به اساسنامه و هزینه کرد مبلغی از یک محل در محل دیگر، عدم ابلاغ قوانین در فرصت مشخص و عدم ابلاغ دو قانون مشخص به دستگاه‌ها برای اجرا و یک سری موارد دیگر بود که در جانامه‌ای نمایندگان هم گذاشته شد. حدود 10 مورد است که خدمت رئیس جمهور عرض کردم دوستان نیز به لسان دیگر مطالبی را عرض کردند. آقای رئیس جمهور به نحوی اینها را قبول داشت اما اشکالاتی را مطرح کرد و استدلال درباره عدم اجرا یا تخلف از قوانین داشتند. یعنی همان مطلبی که در گزارش خبرگزاری فارس آمده است.

نکونام تاکید کرد: من احساس کردم این مطالب یادداشت نیست بلکه ضبط شده از نوار است و در اختیار خبرگزاری مذکور قرار گرفته است و همه آنها نیز درست است حتی به موارد ریز نیز اشاره شده است به عنوان مثال بنده دو قانون را نام بردم که اجرا نشده است و آقای رئیس جمهور گفتند مورد سومی هم هست؟ بنابراین مشخص است این مطالب از نوار استخراج شده و در اختیار خبرگزاری قرار گرفته است.

نکونام گفت: یکی از دوستان در مقام نصیحت به بنده گفت میدان سیاست میدان شطرنج است باید دست طرف مقابل را خواند که من گفتم امام (ره) در صحنه سیاست شطرنج باز نبود هر جا وظیفه بود انجام وظیفه می‌کرد ما نیز بر اساس وظیفه خود این مطالب را تهیه و خدمت رئیس جمهور و رسانه‌ها دادیم. تلاش شده پاسخ علمی و براساس قانون باشد.

وی ادامه داد: آن مواردی که خبرگزاری فارس نقل کرده است دقیقاً اظهارات رئیس جمهور در آن جلسه بود اما این خبرگزاری استدلالات ما را نیاورده است البته به خبرگزاری ندادند. فقط اظهارات رئیس جمهور را دادند. دفتر رئیس جمهور تکذیبیه‌ای داد که البته اصل جلسه را پذیرفتند و در 4 بند اظهارات رئیس جمهور را تکذیب کردند در حالی که اظهارات همان است و خبرگزاری مذکور نیز پس از تکذیبیه دفتر رئیس جمهور رسما ً‌اعلام کرد یکی از افراد رسانه‌ای دفتر رئیس جمهور این مطالب را در اختیار گذاشته که فایل صوتی آن برادر نیز در خبرگزاری موجود است.

پس از اظهارات نکونام، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان نیز در تذکری خطاب به لاریجانی گفت: بنده از شما گله دارم نه اینکه به شما اعتراض شود چرا از مجلس دفاع می‌کنید اما بهتر بود بیشتر دفاع می‌کردید.

وی گفت: چرا رئیس جمهور می‌گوید کسی که 24 میلیون رای آورده از نماینده‌ای که 10 یا 20 هزار رای آورده جایگاه بهتری دارد و چرا نمایندگان باید تذکر دهند.

کواکبیان گفت: نماینده وقتی وارد مجلس می‌شود اعتبارنامه‌اش توسط نمایندگان کل کشور تصویب می‌شود یعنی سخنگوی کل ملت است و اینجا صدا صدای کل ملت است. انتظار داشتیم بیشتر از مجلس دفاع کنید نه اینکه به شما اعتراض شود چرا از مجلس دفاع می‌ کنید.

رئیس مجلس در پاسخ به کواکبیان با بیان اینکه هیچکدام از این مواردی که مطرح کردید مربوط به جلسه نیست، گفت: البته استدلال تعداد رای نیز درست نیست وقتمان را نباید صرف این امور کنیم. نمایندگان حق قانونگذاری دارند و وقتی رای می‌آورند نماینده کل ملت هستند شما حق نظارت دارید کارتان را براساس وظیفه ذاتی انجام دهید. همه ما موظف به دفاع از جایگاه و حقوق مجلس هستیم. در این کار نیز مصمم هستیم و به طور جدی دنبال می‌کنیم اما وقت جلسه را صرف موضوعات پیرامونی نکنیم.