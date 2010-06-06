علیرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به زودی مجموعه ای از شعرهایش با نام "پروانه ای از متن خارج می شود" منتشر می شود، گفت: این کتاب چندی پیش توسط نشر آهنگ دیگر برای دریافت مجوز به ارشاد رفته بود و در حال حاضر آخرین مراحل فنی چاپ را پشت سر می گذارد.

وی ادامه داد: در این کتاب حدود 60 شعر کوتاه، بلند و طرح با مضمون اجتماعی و انسانی امده است که فکر می کنم کتاب مجموعاً100 صفحه خواهد شد.

این شاعر از تدوین دومین مجموعه شعرش خبر داد و در این باره توضیح داد: پس از انتشار مجموعه "پروانه ای از متن خارج می‌شود" در نظر دارم مجموعه دیگری از شعرهایم که از لحاظ قالب و مضمون به کتاب نخست نزدیک است منتشر کنم. در این مجموعه هم ترکیبی از طرحها و شعرهای کوتاه و بلند آورده می شود.

عباسی افزود: همچنین در تدارک گردآوری و ویرایش تعدادی از مقالات و نقدهای ادبی‌ام در قالب یک کتاب هستم. این کتاب با نام "میل هنری اندیشه" شامل 4 مقاله نظری با نامهای "رابطه و ضرورت مخاطب"، "شناخت المانهای روشنفکری در شعر"، "نونگری و نواندیشی" است و نام نهایی مقاله چهارم هنوز مشخص نشده است.

این منتقد ادبی بیان کرد: این کتاب همچنین شامل 4 نقد ادبی است که از بین بیش از 60 نقدی که در محافل ادبی و مطبوعات نوشته ام انتخاب شده است. این نقدها بیشتر بر روی ادبیات داستانی و شعرها نوشته شده است.

وی در پایان تاکید کرد: این مجموعه تقریبا آماده است و پس از ویرایش نهایی متن درباره ناشر آن تصمیم گیری خواهم کرد.