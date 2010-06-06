به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه اسپانیایی در حالی خواهان قطع همکاری با شجاعی است که هنوز یک سال از قرارداد این بازیکن ایرانی با این تیم زمان باقی است.

شجاعی از آنجایی که می داند در ترکیب اصلی تیم کاماچو جایی ندارد دوست دارد به یک تیم انگلیسی یا آلمانی بپیوندد. چنانچه طرفین با یکدیگر به توافق برسند، باشگاه اوساسونا، شجاعی را بازیکن آزاد اعلام می کند در غیر اینصورت شاید او مجبور شود فصل آینده را هم نیمکت نشین باشد.

این در حالی است که طبق اعلام سایت "نوتیسیاس دو ناوارا" اوساسونا در نظر دارد همکاری خود با جواد نکونام، دیگر بازیکن ایرانی خود را ادامه دهد. نکونام در طرح های کاماچو جای دارد و آنها خواهان تمدید قرارداد با وی شده اند.

جواد نکونام و مسعود شجاعی دو بازیکن ایرانی شاغل در لالیگا اسپانیا هستند که اولی جای ثابتی در ترکیب اوساسونا در فصل گذشته داشت اما شجاعی در اکثر دیدارها نیمکت نشین بود و به عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان می شد.