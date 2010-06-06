به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جلال رحیمی شامگاه جمعه در اختتامیه ششمین اجلاس مجلس ایثارگران کشور در مشهد افزود: در حال حاضر مجلس یکپارچه مجلس فرمایشی و جالبی نیست بلکه تمام بحث ها و جدل ها برای دفاع از حقوق خانواده های شهدا از این مجلس را مقدس کرده است.

وی با اشاره به اینکه اختلاف نظر در هر مجلسی طبیعی است گفت: از آنجا که روح شهدا در این مجلس سیر و آنها نیز بر تمامی تصمیمات ناظر هستند باید رعایت اخلاق پیامبر گونه را فراموش نکنیم.

وی جامعه ایثارگران کشور را متحد و همدل خواند و اظهارداشت: باید رهبری را سر لوحه قرار دهیم همانگونه که ایشان درسالهای اولیه رهبری و همچنین سال گذشته بزرگوارانه و خردمندانه توطئه ایی که استکبار سرمایه گذاری کرده بود را خنثی کردند.

وی در پایان در راستای افزایش دو ساله عضویت اعضای مجلس به 4 ساله برابر ماده 121 دستور به رای گیری داد و طی رای گیری و اعلام نتایج آرا، 2 سال مورد تایید قرار گرفت.

این رای گیری درحالی انجام پذیرفت که آئین نامه و کارتهای عضویت اعضای مجلس دو ساله صادر شده اما اساس نامه 4 ساله ابلاغ گردیده بود.

