به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید کامرون" در مصاحبه با هفته نامه ساندی تایمز گفت : مشکلات اقتصادی موجود در کشور بسیار بدتر از آن چیزی است که پیشتر گمان می شد و مردم انگلیس باید سالها "درد" را تحمل کنند تا اثرات این بحران از بین برود.

کامرون در ادامه گفت: باید اقداماتی انجام شود تا با کسری بودجه 156 میلیارد پوندی مقابله شود و در این راه کاهش هزینه ها می تواند به دولت کمک کند.

نخست وزیر جدید انگلیس در ادامه امکان افزایش حداقلی دستمزد کارکنان دولت را نیز یکی دیگر از راههایی دانست که با به کارگیری آن می توان با گسترش بحران مالی مقابله کرد.

کامرون با بیان این نکته که مردم انگلیس مشکلات زیادی با میراث به جا مانده از حزب کارگر خواهند داشت گفت: دولت توضیح مناسبی را به مردم در خصوص برنامه های اقتصادی خود خواهد داد.

نخست وزیر انگلیس گفت: بدهیهای زیادی روی دست دولت است که ما باید آنها را پرداخت کنیم. ما راه دشورای را در پیش داریم و مردم در این سفر باید در کنار ما باشند.

بر اساس این گزارش، دولت جدید انگلیس با چالشهایی چون وضعیت بد اقتصادی، جنگ افغانستان و هزینه های دفاعی بویژه هزینه نوسازی زرادخانه هسته ای خود روبرو است و دیوید کامرون در رقابت های انتخاباتی خود وعده بهبود شرایط اقتصادی را به مردم داده است.