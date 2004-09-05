دماي هواي امروز تهران 34 درجه سانتيگراد بالاي صفر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزر نيمه ابري تا ابري همراه با رگبار ، رعد و برق و وزش باد، آسمان استانهاي بوشهر، هرمزگان، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري، ابوموسي ، لاوان و سواحل خليج فارس و درياي عمان صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي خراسان و سيستان و بلوچستان صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط با وزش باد و گرد وخاك همراه خواهد بود .

آسمان ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود .