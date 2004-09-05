  1. جامعه
۱۵ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۴۶

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

دماي هواي امروز تهران 34 درجه سانتيگراد بالاي صفر

سازمان هواشناسي دماي هواي امروز تهران را در گرمترين ساعات 34 درجه سانتيگراد بالاي صفر اعلام و فردا آسماني صاف تا كمي ابري در بعدا ظهر و شب نيمه ابري همراه با وزش باد را براي تهران ، قزوين ، زنجان و دامنه هاي البرز پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزر نيمه ابري تا ابري همراه با رگبار ، رعد و برق  و وزش باد،  آسمان استانهاي بوشهر،  هرمزگان، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري،  ابوموسي ، لاوان و سواحل خليج فارس و درياي عمان صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط نيمه ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود .  

آسمان استانهاي خراسان و سيستان و بلوچستان صاف تا كمي ابري در پاره اي نقاط  با وزش باد و گرد وخاك همراه خواهد بود .

آسمان ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود .

