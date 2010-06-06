"آی- پد" فقط یک رایانه شخصی بدون کلید است!

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو بالمر که در کنفرانس All Things Digital (همه چیزهای دیجیتالی) روزنامه وال استریت ژورنال شرکت کرده بود اظهار داشت: "من هیچ فرقی بین یک رایانه معمولی با آی- پد نمی بینم. تنها تفاوت این دو در تعداد کلیدهای آنها است که آن هم قابل حل است."

مجری این کنفرانس که یکی از اولین کسانی است که آی- پد را امتحان کرده و از آن راضی است اظهار داشت: "بی شک ما داریم از یک کپی رایانه های شخصی حرف می زنیم که عملکردهایش کاهش یافته اما بسیار محبوب است و در مدت دو ماه توانسته است دو میلیون دستگاه بفروشد."

براساس گزارش CBS News ، رئیس مایکروسافت همچنان به راه خود ادامه داد و افزود: "رایانه های شخصی هرگز نمی میرند حتی اگر در آینده تغییرات زیادی کنند. ما در این روزها برای اولین رایانه های شخصی برپایه ویندوز 7، سرویس لمس و مانیتور قابل تنظیم را عرضه کردیم. این سیستم به کاربر اجازه می دهد که کمتر از صفحه کلید استفاده کند."

یک روز قبل از حضور استیو بالمر در All Things Digital، استیو جابز در این کنفرانس حاضر شد و اظهار داشت: "رایانه های شخصی در حال دور شدن از ما هستند و در آینده تنها تعدادی از مردم به آنها نیاز پیدا خواهد کرد. این تبدیل ما را ناراحت می کند چون رایانه های شخصی راهی طولانی را در کنار ما بوده اند. ما دوست داریم درباره عصر پسا- رایانه های شخصی حرف بزنیم اما زمانی که شروع می کنیم واقعا در این مورد وارد عمل شویم بسیاری از مردم ناراحت می شوند، اما باید پذیرفت که رایانه های شخصی ممکن است همان راهی را بروند که دایناسورها رفتند."

رئیس مایکروسافت در رد این اظهارات رئیس اپل اظهار داشت: "من فکر می کنم که مردم تا سالیان بعد به استفاده از رایانه های شخصی ادامه دهند و تنها تفاوت رایانه های شخصی نسل بعد با رایانه های امروزی در این است که آنها کوچکتر شده اند. بعضی از آنها صفحه کلید خواهند داشت و بعضی دیگر کلیدهای خود را از دست می دهند."

استیو جابز از زمان عرضه "آی- پد" بارها از این محصول به عنوان "صفحه جاودیی" نام برده است. این درحالی است که به اعتقاد استیو بالمر، "آی- پد" تنها یک رایانه شخصی است که تغییر شکل داده است.