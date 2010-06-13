سوسن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هم اکنون طرح سنجش سلامت همزمان با ورود دانش آموزان به دوره ابتدایی انجام می شود که زمان مناسبی برای پیشگیری و درمان نیست.

طرح سنجش سلامت جسمی برای ارزیابی بینایی، شنوایی، توانایی گفتاری، آمادگی تحصیلی و اختلالات اوتیسم دانش آموزان در آستانه ورود به دبستان و صدور شناسنامه سلامت برای آنها هر سال در سراسر کشور اجرا می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ادامه داد: اگر سن سنجش به چهار سالگی کاهش یابد قطعا بهتر می توان از معلولیتها و مشکلات روانی کودکان پیشگیری کرد که به همین منظور خواستار کاهش سن سنجش سلامت هستیم.

کشاورز ارتقاء سطح سلامت نوآموزان، برنامه ریزی بهینه و مطلوب در عرصه تعلیم و تربیت، جلوگیری از هدر رفتن امکانات و تجهیزات مادی و معنوی و پیشگیری از بروز معلولیت و گسترش آن را از جمله پیامدهای مورد نظر اجرای طرح دانست و گفت: سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در سطح کشور برای ارتقاء کمی و کیفی طرح سنجش کمک کنند و همچنین این انتظار از مسئولان می رود تا اجرای آن را از حالت طرح خارج و به برنامه تبدیل کنند.