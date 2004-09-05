  1. سیاست
آيت الله واعظ طبسي در ديدار با سركنسول گري عربستان در مشهد :

توسعه روابط ايران وعربستان نيازمند هوشمندي دو كشور است

شرايط فعلي دنيا ايجاب مي كند كه مسلمانان بيش از پيش با هم متحد شده و با توجه به اهداف مشترك درمقابل توطئه هاي استكبار جهاني بايستند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروابط عمومي آستان قدس رضوي ، توليت آستان قدس رضوي در ديدار با " محمد بندرجميل" سركنسول كشورعربستان درمشهد با بيان مطلب فوق به نقش مهم كشور عربستان در منطقه اشاره كرد و گفت: ارتباطات موجود بين دو كشور در زمينه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي وفرهنگي در سطح خوبي قرار دارد ، اما با توجه به ظرفيت هاي دو كشور قانع كننده نيست.

آيت الله  واعظ طبسي تصريح كرد: ما از همه توان خود براي ارتقاء سطح روابط استفاده مي كنيم .

وي به تلاش دشمنان براي بر هم زدن روابط ايران وعربستان اشاره كرد و گفت: ذكاوت  و دقت نظر مسئولان دو كشور  بايد مانع اثرات سوء اين اقدامات شود .

نماينده ولي فقيه درخراسان ، برخوردهاي افراطي و تفريطي برخي از افراد متعصب را عامل ايجاد اشكال دروحدت ميان مسلمانان دانست و افزود: جمهوري اسلامي ايران تمام تلاش خود را براي حفظ حقوق برادران  اهل تسنن معطوف داشته است.

بنابراين گزارش ، سركنسول عربستان درمشهد نيزبا ابراز خشنودي از اين ديدار ، بر اهميت روابط بين ايران و كشور متبوعش تاكيد كرد و گفت: سركنسول گري عربستاني در مشهد ، يكي از ده كنسول گري بزرگ اين كشوردردنيا خواهد  بود.

محمد بندر جميل افزود: گرچه ممكن است اختلافات جزيي درميان باشد، ليكن اين سليقه ها و گرايش هاي متفاوت حتي در بين خود شيعيان و خود اهل تسنن نيز وجود دارد، لذا با توجه به اهداف مشترك و مهم دو كشور ، بايد براي وحدت وهمدلي بيشتر ، تلاش كرد.

