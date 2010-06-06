به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 ( 359 قلم کالا و خدمت ) در اردیبهشت ماه 1389 نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه 1389 نسبت به ماه قبل 4/0 درصد افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، شاخص مذکور 4/9 درصد رشد داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت 1388 معادل 9/9 درصد می باشد.

باتوجه به اینکه نرخ تورم در فروردین ماه 1389 برابر با 4/10 درصد بوده است ، روند کاهشی نرخ تورم در اردیبهشت ماه 1389 نیز ادامه یافته است.

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین سال 88 به 24.5 درصد، اردیبهشت ماه 23.6 درصد، خردادماه 22.5 درصد، تیرماه 21.5 درصد ، مردادماه امسال 20.2 درصد، شهریورماه 18.5 درصد، مهرماه 16.7 درصد، آبان ماه 15 درصد، در آذر ماه 13.7 درصد، در دی ماه 12.2 درصد ، بهمن ماه 11.3 درصد و اسفند ماه سال گذشته 10.8 درصد بوده است.



شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران مبتنی بر روشهای استاندارد و توصیه های بین المللی بر اساس قیمت گیری از 359 قلم کالا و خدمت مورد استفاده خانوارهای شهری که به روشهای آماری و بر پایه نتایج بررسری بودجه خانوارهای شهری کشور به دست آمده است، محاسبه می شود.

در این بررسی هزینه های مصرفی حدود 13000 خانوار نمونه به روشهای استاندارد آماری استخراج می شود. خانوارهای نمونه به نحوی انتخاب می شوند که تمامی اقشار جامعه (کارگران،کارفرمایان، کارمندان، کسبه و ...) را پوشش دهند.