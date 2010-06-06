به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه قرار بود تیم پیکان نماینده کشورمان در رقابتهای والیبال باشگاه های آسیا صبح امروز برابر نماینده بحرین قرار گیرد، با حضور نیافتن تیم بحرین این دیدار از سوی میزبان لغو شد.

تیم والیبال پیکان فردا دوشنبه- 17 خردادماه- ساعت 30/6 صبح به وقت ایران با نماینده ازبکستان روبرو می شود. نماینده ایران اولین مسابقه خود در دور مقدماتی را با پیروزی برابر نماینده تایلند پشت سرگذاشته بود.

والیبالیست های پیکان در دور مقدماتی در گروه B با نمایندگان ازبکستان، میانمار، بحرین، تایلند، قطر همگروه هستند.

بیست و یکمین دوره مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا 15 تا 23 خرداد ماه در "ژن ژیانگ" چین برگزار خواهد شد. تیم قهرمان این رقابتها در مسابقات قهرمانی باشگاه های جهان شرکت می کند.

