3 میلیون بیکار در کشور داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد پرویز با بیان اینکه آموزشهای فنی و حرفه ای کلید اشتغالزایی در کشور است، گفت: توسعه پایدار در تمام زمینه ها نیز از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای ایجاد خواهد شد.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: طبق بیانیه سازمان جهانی کار، افراد بدون مهارت یعنی افراد بدون هویت و افراد بدون وطن اما کسانی که دارای مهارت باشند افرادی هستند جهان شمول و دارای گذرنامه بین المللی که اگر قصد داشته باشند به هر جایی بروند هم جایگاه خود را دارند هم در صدر قرار می گیرند و هم می توانند قدر و سهم خود را در بازار به دست آورند.

وی ادامه داد: در گروههای هدفی که برای آموزشهای فنی و حرفه ای تعریف شده است بیکاران و کارجویان شهری و روستایی که جمعیت این افراد حدود 3 میلیون نفر است، شاغلینی که در بنگاههای اقتصادی با جمعیت حدود 20 میلیون نفر که مشغول به کار هستند و همچنین فارغ التحصیلان دانشگاهی که یکی دیگر از گروههای هدف سازمان است، قرار دارند.

پرویز افزود: چیزی که بیشتر مورد توجه سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته مراکز و ظرفیتهای آموزشی که در بخشهای دولتی و خصوصی ایجاد شده، است که مرکز ثقل توجه آنها معطوف به نیروهای بیکار است ولی ما هنوز نتوانسته ایم برای جمعیت 20 میلیونی بیکار کشور برنامه ریزی کنیم. اعتقاد داریم بیکاران باید تحت آموزشهای فنی و حرفه ای قرار بگیرند تا بتوانند وظایف یک شغل را به نحو احسن انجام دهند.

این مقام مسئول فنی و حرفه ای با طرح این سوال که برای نیروهای شاغل و دارای یک شغل جهت ماندگاری و ثبات آنها ما چه کاری کرده ایم؟ گفت: می توان با آموزشهای بازآموزی مناسب و متناسب با نیاز، پیشرفت، تغییر و تحولات سریع تکنیکی روز جهان مسیر حرکت آموزش را عوض کرد.

وی بیان داشت: به جای اعزام نیرو به آموزش در صنعت و بنگاههای اقتصادی باید از خود بنگاههای اقتصادی و صنعتی نیاز آموزشی را احصا نماییم، منابع و محتوای آموزشی را تغییر دهیم و از ظرفیت و پتانسیل های خود آنها برای آموزش استفاده کنیم. اگر تاکنون یک سری آموزش را داشته و کارگاهی را ایجاد کرده و از افراد دعوت شود که بیایند این آموزشها را ببینند باید این رویکرد را عوض کنیم.

پرویز گفت: زمانی آموزش اثربخشی خود را نشان می دهد که بر مبنای نیاز بازار کار باشد، بازار کار را بنگاه و دنیای کار مشخص می نماید. کاهش فاصله بین آموزش و دنیای کار زمانی آغاز می شود که آموزش از صنعت آغاز شود زیرا هرگونه تغییر و تحول تکنولوژی که صورت می گیرد ابتدا در صنعت پدیدار می شود، پس نمی توان نسبت به صنعت بی تفاوت بود و بعد سازمان فنی و حرفه ای بدون نگاه به صنعت، دنیا و بازار کار برنامه ریزی آموزشی انجام دهد.

سرپرست سازمان فنی و حرفه ای با اشاره به اینکه به زودی سازمان ملی مهارت شکل می گیرد، گفت: اگر سازمانی با مدیریت واحد تشکیل شود فعالیتهای موازی حذف می شود و منابع و امکاناتی که در بعضی از جاها معطل مانده است در چرخه استفاده قرار می گیرد و انتظار این است بر اساس چیزی که در دولت و شورایعالی اداری به عنوان سازمان ملی مهارت مورد تصویب قرار گرفته است، به زودی اجرایی شود.

وی تاکید کرد: این آموزشها باید ساماندهی شود و به شکل یکپارچه در قالب سازمان ملی مهارت ارائه شود که این امر در آینده ای نه چندان دور با همکاری و تعامل سازمان و مجلس شورای اسلامی باید هر چه زودتر انجام شود تا وضعیت نابسامان آموزش در کشور تغییر کند و در راستای سند چشم انداز بتوانیم به توسعه پایدار برسیمف زیرا معتقدیم توسعه پایدار در تمام زمینه ها از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای ایجاد خواهد شد و این آموزشها کلید اشتغالزایی در کشور است.