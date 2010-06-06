به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌نامه نویسان سینمای کشور به منظور تشریح عملکرد دو سالانه و برگزیدن اعضای جدید شورای مرکزی خود روز یکشنبه 23 خردادماه در تالار اجتماعات خانه سینما گردهمایی خواهند داشت.

ارائه گزارش عملکرد شورای مرکزی، ارایه گزارش بازرسان،اصلاح اساسنامه کانون به منظور انطباق با اساسنامه جدید خانه سینما،انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و بازرسان از جمله مواردی هستند که در دستور کار این مجمع عمومی قرار دارند.

حضور تمامی اعضای کانون فیلم‌نامه نویسان سینمای ایران در این مجمع که راس ساعت 17:30 روز یکشنبه 23 خردادماه برگزار می‌شود، ضروری است.