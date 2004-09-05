هرگز خاطراتم را با فولاد فراموش نمي كنم

فريدون حرداني مربي جديد تيم استقلال اهواز با بيان اين مطلب به خبرنگار "مهر" افزود : خوشحالم در طول 6 سال خدمتم در باشگاه فولاد و همكاري پربار با رده هاي مختلف باشگاه و بازيكنان بزرگ فولاد ، تمامي اعضاي باشگاه از كارم رضايت داشتند و اين بهترين پاداش براي من محسوب مي شود .

حرداني در مورد جدايي اش از تيم فولاد خوزستان اظهار داشت : با توجه به همكاري ام با لوكا بوناچيچ در فصل گذشته احساس كردم شرايط كار در تيم استقلال اهواز برايم مساعد تر است . البته اين تنها يك تصميم شخصي بود و هيچگونه مشكلي بين من و كادر فني فولاد وجود نداشت و جلسه توديع شب گذشته كه از سوي مسئولان فولاد ترتيب داده شده بود تمامي حرف و حديث ها را در اين زمينه خنثي كرد .

دستيار جديد بوناچيچ در تيم استقلال اهواز درباره وضعيت اين تيم در ليگ برتر تصريح كرد : من به درخواست بوناچيچ و به دليل شناختي كه از افكار و برنامه هاي او داشتم پيشنهاد استقلال را پذيرفتم و در حال حاضر بعنوان مجري برنامه هاي فني تيم در خدمت باشگاه استقلال اهواز هستم و اميدوارم با تجاربي كه در طي سالهاي گذشته كسب كردم بتوانيم استقلال اهواز را به جايگاهي نظير تيم فولاد رهنمون كنيم .

حرداني در پايان ضمن تشكر از مديريت و تمامي اعضاي كادر فني و بازيكنان فولاد خاطر نشان كرد : جا دارد همين جا از آقاي رضائيان كه يكي از مديران تحصيل كرده و فهيم فوتبال ما هستند تشكر و قدرداني كنم . ضمن اينكه از تمامي دوستانم در باشگاه فولاد قدرداني ويژه اي دارم و اميدوارم اين باشگاه همچنان با قدرت به فعاليتش در عرصه فوتبال كشور ادامه دهد .

