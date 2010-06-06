به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپورتینگ لایف، دروازه بان تیم های فوتبال رئال مادرید و اسپانیا، سه دروازه بان انگلیس، روبرت گرین، دیوید جیمز و جو هارت را مناسب بازی های بزرگ نمی داند.

کاسیاس گفت: می توانم بفهمم چرا لیونل مسی و ژاوی در خصوص بخت قهرمانی انگلستان در رقابت های جام جهانی صحبت کرده اند چرا که کلاس این تیم، جای هیچ بحثی ندارد اما دروازه بانی آنها با مشکل مواجه است.

وی افزود: هیچکدام از دروازه بانان انگلستان در سطح رقابت های اروپایی حاضر نبوده اند. رقابت های اروپایی بالاترین سطح بازی برای یک بازیکن به حساب می آید. چنانچه شما در این سطح از فوتبال حضور نداشته باشید بسیار مشکل است که در رقابت های جهانی به بازی بپردازید.

کاسیاس در پایان گفت: لوییجی بوفون دروازه بان ایتالیا، خولیو سزار از برزیل و من، هر سه در سطح رقابت های لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی بازی کرده ایم.