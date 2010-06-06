به گزارش خبرنگار مهر، تهمینه دانیالی امروز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی صنایع دستی برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه چرا برپایی نمایشگاههای صنایع دستی محدود به روز جهانی صنایع دستی است افزود: اینگونه نیست چرا که در استانهای کشور به مناسبتهای مختلف، نمایشگاه صنایع دستی برگزار می شود.

وی با بیان این که برای ترویج فرهنگ استفاده از صنایع دستی باید از مردم کمک بگیریم ادامه داد: از هم اکنون برنامه ریزی برای این که دستگاههای مختلف اهدای صنایع دستی را در هفته دولت در دستور کار خود قرار دهند آغاز کرده ایم. همچنین در روز تولد حضرت فاطمه (س) ده دستگاه دولتی به کارمندان خود صنایع دستی هدیه دادند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی به برگزاری همایش صنایع دستی اشاره کرد و گفت: نمایشگاه سراسری صنایع دستی ایران از 17 تا 23 خرداد در کاروانسرای خانات میدان مولوی از ساعت 15 تا 21 برگزار می شود. همچنین در 88 غرفه این نمایشگاه واقع در شبستان کاروانسرا محصولات صنایع دستی توزیع می شود.

وی با اشاره به این که استان اصفهان با 16 غرفه، بیشترین تعداد غرفه ها را در این نمایشگاه از آن خود کرده است، ادامه داد: استانهای قم، کهکیلویه و بویراحمد و ایلام نیز کمترین محصولات را در نمایشگاه ارائه می کنند چرا که در بحث انتقال محصولات از استان خود به تهران مشکل داشتند.

به گفته دانیالی، همایش و نمایشگاه صنایع دستی، روز 24 خرداد با حضور رئیس جمهور، وزرا، سفرا و هنرمندان در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود. در 133 غرفه این نمایشگاه، هنرمندان محصولات خود را به صورت کارگاهی به بازدیدکنندگان معرفی می کنند.

وی ادامه داد: غرفه تولیدات ویژه زندانیان کشور، برپایی چادرهای عشایر از چهار استان، اجرای موسیقی اقوام به صورت زنده، نمایش و پخش فیلمهای صنایع دستی، غرفه های فروش صنایع دستی برجسته استانها با 30 درصد تخفیف، پخش خبرنامه صنایع دستی و انتخاب غرفه و هنرمند برتر از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه است.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گفت: در این همایش و نمایشگاه، از 30 هنرمند 30 استان به صورت نمادین قدردانی می شود. قدردانی از ده هنرمند ویژه نیز برنامه دیگر این همایش است. همچنین در این مراسم تجلیل و اهدای لوح یادبود به هزار و صد هنرمند سراسر کشور از سوی سازمان میراث فرهنگی انجام می شود.

دانیالی از رونمایی نخستین خودروی خاتم کاری شده در جهان و کتاب جامع اطلاعات صنایع دستی به زبان انگلیسی در روز 24 خرداد خبر داد و گفت: در کنار نمایشگاه صنایع دستی، نشستهای تخصصی توانمند سازی اتحادیه ها و تشکلهای صنایع دستی در روز 18 خرداد، مالکیت معنوی و فکری در زمینه های بازرگانی و بازاریابی در روز 19 خرداد و در روز 23 خرداد نیز نشست نوآوری در صنایع دستی برپا می شود.

وی از افتتاح نخستین شرکت مادر تخصصی صنایع دستی در روز 24 خرداد ماه امسال خبر داد و گفت: احیای رشته‌های منسوخ صنایع دستی استانها از مواردی است که در تمام سفرهای استانی دولت مورد توجه قرار گرفته است.