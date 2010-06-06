محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را در بازار امروز 302 هزار تومان، طرح جدید را 300 هزار تومان، نیم سکه را 151 هزار تومان و ربع سکه را نیز 76 هزارو 500 تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار را نیز امروز 30 هزارو 800 تومان و قیمت هر اونس طلای جهانی را یکهزارو 220 دلار عنوان کرد.

وی با اشاره به اختلاف قیمت سکه توسط صرافی ها و نرخ اعلامی توسط اتحادیه طلا و جواهر گفت: نرخ اعلام شده توسط اتحادیه ملاک است و طلا فروشان سکه ها را به نرخ اتحادیه به فروش می رسانند، اما کار صرافی ها فروش سکه نیست، بنابراین قیمتی که توسط آنها مطرح می شود، مبنا قرار نمی گیرد.

امروز یکشنبه سکه تمام طرح قدیم در حالی در صرافی ها و سکه فروشی های میدان فردوسی به قیمت 306 هزار تومان به فروش می رسد که اتحادیه قیمت آن را 302 هزار تومان اعلام می کند.