علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان تازه تاسیس "انار" در استان کرمان یک باند قاچاق انسان را که از زاهدان عازم تهران بود شناسایی و 32 افغانی غیر مجاز و سه قاچاقچی را دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: این تعداد افغانی توسط چهار دستگاه خودرو در حال انتقال به مرکز کشور بودند که با انجام عملیات اطلاعاتی و شناسایی این خودرو ها در یک عملیات ضربتی این تعداد افغانی دستگیر شدند.

وی افزود: نیروی انتظامی با جدیت با قاچاق افاغنه از مرزهای شرقی مقابله می کند و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

سرهنگ پریور گفت: حضور افاغنه غیر مجاز تبعات مختلفی در بر دارد که می توان به تاثیرات سوء اجتماعی، امنیتی و اقتصادی حضور آنها اشاره کرد.

وی از مردم خواست به هیچ وجه به این افراد کار واگذار نکنند.



