به گزارش خبرنگار مهر درششمین روز رقابت، بلوک 5 درصدی بانک صادرات ایران به فروش رفت. تعداد 840 میلیون و 150 هزار سهم معادل 5 درصد از سهام این بانک با قیمت دو هزار و دو ریال در اولین روز معاملاتی هفته در بورس معامله شد.

سهام این شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی و به وکالت از دولت به صورت یکجا و نقد و اقساط ( 25 درصد نقد و 75 درصد اقساط) به فروش رفت.

مدیریت بازار شرکت بورس اعلام کرد: معامله مذکور تا زمان احراز شرایط به صورت غیر قطعی باقی خواهد ماند.

در شش روز رقابت برای خرید سهام این بانک چهار گروه برای تصاحب بلوک 5 درصدی سهام این بانک با یکدیگر رقابت کردند.

در جریان این رقابت قیمت هر سهم بانک صادرات از 1560 ریال در اولین روز عرضه به 2002 ریال رسید ودر نهایت کارگزاری به گزین موفق شد بلوک بانک صادرات را برای بنیاد مستضعفان خریداری کند.

سازمان خصوصی‌سازی از روز شنبه گذشته 840 میلیون و 150 هزار سهم بانک صادرات، معادل پنج درصد از سهام این شرکت را به قیمت تابلوی بورس به اضافه 20 درصد به شرط اینکه از مبلغ هزار و 343 ریال کمتر نباشد، عرضه کرد.

متقاضیان خرید این بلوک که با شرایط 25 درصد نقد و اقساط سه ساله عرضه شده است، باید ظرف 30 روز کاری نسبت به پرداخت وجه نقد معامله و احراز قطعیت اقدام کنند. در تاریخ 19 خردادماه سال گذشته 6 درصد از سهام این بانک به عنوان سومین بانک دولتی وارد بورس شد.