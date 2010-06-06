اراک 37 درصد سرمایه گذاریهای صنعتی استان مرکزی را به خود اختصاص داد

بهگزارذش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا زاوشی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: ازنظر تعداد درخواست برای ایجاد واحدهای صنعتی جدید در استان، اراک با 36 درصد، ساوه 15 درصد، دلیجان و خمین هر کدام هشت درصد، زرندیه 14 درصد، محلات شش درصد،آشتیان 1.6 درصد و خنداب دو درصد از تعداد متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی را دراستان مرکزی را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به اینکه حجم سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی استان مرکزی به خوبی درحال توزیع است بر ضرورت تشویق از سرمایه گذاری در شهرستان های استان تاکید کرد و بیان داشت: براساس آمارهای موجود حجم سرمایه گذاری صنعتی در شازند با 20 درصد بیشترین حجم سرمایه گذاری را در استان به خود اختصاص داده است و پس از آن زرندیه با 18 درصد و شهرهای اراک و ساوه هر کدام 15 درصد از حجم سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده اند.

زاوشی با اشاره به برنامه های سازمان صنایع و معادن استان مرکزی برای فعال کردن برخی خوشه های صنعتی دراستان بیان داشت: با توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته در شهرستان خمین و راه اندازی سایپای خمین، هم اینک واحدهای قطعه ساز خودرو در استان حضوری گسترده دارند که در صورت تولید سالانه 100 هزار دستگاه خودرو درشرکت سایپا خمین می توان از توان این شرکت ها برای تامین قطعات مورد نیاز خودروهای تولیدی بهره برداری کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی از به بهره برداری رسیدن هزارو 350 میلیارد تومان طرح در سال گذشته در بخش صنعت و معدن استان خبر داد و گفت:در هدفگذاری صورت گرفته در سال گذشته باید 950 میلیارد تومان طرح صنعتی در استان به بهره برداری می رسید که در سال گذشته این میزان به هزار و 440 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

به گفته وی هم اینک هزارو 887 طرح صنعتی در استان مرکزی در حال اجراست که از این تعداد 553 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصد برخوردار بوده اند که در مجموع هزارو 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری را شامل می شوند که انتظار می رود تا پایان سال جاری با به بهره برداری رسیدن از این طرح ها زمینه اشتغال 71 هزار نفر در آن فراهم شود.

زاوشی با اشاره به اینکه تعدادی ازمجوزهای توسعه ای این سازمان نیز بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند گفت: هم اینک 312 طرح به ارزش سه هزارو 949 میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 10 هزار و733 نفر دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی هستند که انتظار می رود بسیاری از این طرح ها در سال جاری به بهره برداری برسند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی با اشاره به عملکرد این سازمان در سال گذشته و مقایسه آن با عملکرد سایر استان ها گفت: استان مرکزی با صدور 6.6 درصد از کل جوازهای تاسیس، رتبه چهارم کشور، از نظر ارزشسرمایه گذاری با 5.5 درصد از مجموع سرمایه گذاری ها در رتبه هفتم کشورو از نظر تعداد اشتغال پیش بینی شده با 6.9 درصد رتبه چهارم کشور را به خود در سال گذشته اختصاص داده است.



به گفته زاوشی استان مرکزی از نظر تعداد صدور پروانه های بهره برداری رتبه هشتم، از نظر سرمایه گذاری در صنعت رتبه چهارم و از نظر میزان اشتغال رتبه ششم کشور را به خود اختصاص داده است.



رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی با بیان اینکه کل سرمایه گذاری صورت گرفته در کشور در بخش صنعت 912 هزار و 853 میلیارد ریال است خاطرنشان کرد: از این میزان سهم استان مرکزی 70 هزار و 534 میلیارد ریال است که این مقدار 7.7 درصد از حجم سرمایه گذاری های صنعتی در کشور را شامل می شود.