به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای انجمن خیریه ام اس استان زنجان با اشاره به عدم وجود جایگاه ویژه برای بحث درمان بیماریهای خاص افزود: هیچیک از بیمارستانها‌ بخش خاصی را برای بیماران خاص ندارند که این موضوع کل کشور را در برداشته و یکی از دلایل شکل گیری انجمن های بیماریهای خاص همین موضوع است.



وی همچنین خواستار تشکیل جلسه ای با حضور اعضای انجمنهای بیماران خاص استان شد و ادامه داد: در اولین فرصت همه اعضای انجمنهای بیماران خاص استان تشکیل جلسه داده و در همان جلسه هیئت امناء و هیئت مدیره انتخاب و پس از طی مراحل ثبت،‌ زمینی با عنوان مرکز تخصصی بیماران خاص کلنگ زنی خواهد شد.

همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان افزود: 96 درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور سنتز می شود و چهار درصد از سایر کشورها وارد می شود که برای واردات این میزان دارو رقمی برابر 95 درصد اعتبارات مرتبط با دارو هزینه می شود.