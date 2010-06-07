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۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

احتمال توزیع موادمخدر در قالب آدامس و شکلات

احتمال توزیع موادمخدر در قالب آدامس و شکلات

مدیرکل اداره سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در مورد صحت اخبار مربوط به توزیع موادمخدر در قالب آدامس و شکلات گفت: سوداگران مواد مخدر برای فروش کالاهای خودشان از هر ابزاری استفاده می کنند و یکی از اولویتها می تواند تغییر شکل و نوع توزیع موادمخدر باشد.

دکتر محمدباقر صابری زفرقندی در مورد اخباری مبنی بر وجود آدامسهای حاوی موادمخدر در بازار داخلی کشور به خبرنگار مهر گفت: توزیع موادمخدر در قالب آدامس و شکلات و... خیلی دور از ذهن نیست و البته مهم نیست موادمخدر به چه شکلی توزیع می شود، مهم این است که مردم آگاه باشند و تمام خریدهای خود را از مراکز مجاز تهیه کنند. 

این در حالی است که شنیده می شود آدامسهایی در بازار عرضه می شود که حاوی موادمخدر و روانگردان است.

مدیرکل اداره سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با تاکید بر استفاده مردم از کالاهای شناسنامه دار که از مبادی مجاز وارد کشور می شود، تصریح کرد: خرید برخی اقلام تحت عنوان خوشبوکننده دهان، قرصهای ترک اعتیاد و... خارج از چرخه توزیع رسمی کشور می تواند آسیبهای جدی به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 1095893

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