به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تیم کارتینگ کرج در تاریخ هفتم خرداد ماه جاری در مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور در کراس 125 روتکس مکی حضور یافتند که در گروه A مرتضی دریانی مقام سوم کشور و در گروه B مرتضی صدر نژاد مقام اول کشور و همچنین در گروه A مقام چهارم را کسب کرد.

مسابقات موتورسواری کراس

در پی برگزاری مسابقات موتورسواری کراس که در اصفهان برگزار شد، حمید مهین خاکی از کرج توانست در این مسابقات به مقام سوم دست یابد.

اعـزام دوچرخه سواران کرجی به مسابقات قهرمانی

به دنبال برگزاری مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشورکه در استان زنجان برگزار می شود،علی ذوقی، پیمان کاشفی، نیما صمدی فر، برومند نظری و نادر حکیم ایمانی به عنوان مربی و سرپرست این تیم اعزام می شود.



تجلیل از کارکنان "زن" اداره تربیت بدنی کرج

به مناسبت میلاد فرخنده دخت پیامبر اعظم (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ، طی گردهمایی که در روز پنج شنبه سیزدهم خرداد ماه جاری برگزار شد، کارکنان زن اداره تربیت بدنی شهرستان کرج تجلیل شدند.