به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا بهرامی عصر یکشنبه در بازدید دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی گرگان از واحد روابط عمومی این اداره کل افزود: شفاف سازی مدیران و بیرون رفتن روابط عمومی ها از نگاه تک بعدی ، یک طرفه و مثبت از مولفه های مهم در رشد و توسعه این حوزه است.

وی اظهار داشت: تنوع کارهای روابط عمومی و حساسیت این مسئولیت ایجاب می کند که عاملان و کارگزاران آن علاوه بر آگاهی از رموز حرفه خود با بسیاری از رشته های علوم آشنا باشند.

وی ادامه داد: به همین علت سپردن کاری تا این حد مهم و در عین حال سنگین به کسانی که در این حرفه سررشته و تجربه کافی ندارند نه تنها صحیح نیست بلکه دور از شرط عقل است.

بهرامی افزود: کار آزمودگی، پختگی و اطلاع رسانی دقیق از مبانی این حرفه یکی از شرایط حتمی اشتغال در این کار است .

عضو کارگزاران روابط عمومی ایران از تشکیل یا راه اندازی سازمان روابط عمومی کشور به طوری که نماینده دستگاه ها در آن حضور فعال داشته باشند بعنوان راهبرد در حل این مسئله اعلام کرد.

بهرامی در ادامه در مورد فرصتها و تهدیدهای این حوزه سخنان مبسوطی را ارائه کرد و در پایان نیز به سئوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ داد.