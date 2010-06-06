به گزارش خبرنگار مهر، این مربی ترک تبار که سابقه هدایت تیم های فوتبال پاس و پرسپولیس تهران را در کارنامه اش دارد و یکی از گزینه های مورد نظر استیل آذین برای مربیگری این تیم در دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر است روز دوشنبه هفته گذشته در شرایطی که در ویلای شخصی اش در شهر " چشمه " استراحت می کرد به دلیل سردرد شدید به بیمارستان مراجعه کرد.

معاینات ابتدایی بر روی مصطفی دنیزلی نشان داد که وی به علت فشار خون بالا دچار سردرد شدید شده و باید تحت مراقبت های ویژه قرار گیرد. به نوشته روزنامه " ینی شفق" وی روز دوشنبه و سه شنبه در بیمارستان شهر چشمه تحت مراقبت بود اما پس از آنکه پزشکان نتوانستند بیماری اصلی او را تشخیص دهند به بیمارستان " عاجی بادم" استانبول منتقل شد.

قبل از انتقال، پزشکان این احتمال را مطرح کردند که دنیزلی در راه انتقال از چشمه به استانبول به وسیله هواپیما جانش را به علت فشار خون بالا از دست بدهد. با این حال نزدیکان این مربی ریسک بزرگی انجام دادند و وی را به استانبول منتقل کردند.

پس از انجام معاینات لازم مشخص شد وی با فشار خون بالای 20 دچار خونریزی مغزی شده است. البته در ابتدا احتمال وجود غده مغزی نیز مطرح شد اما پس از معاینات دقیق تر خونریزی مغزی تایید شد.

پزشکان مصطفی دنیزلی از روز چهارشنبه تا شنبه شب(شب گذشته) وی را تحت مراقبت های ویژه قرار دادند و با توصیه استراحت اجباری او را از بیمارستان مرخص کردند.

قرار است دنیزلی یک هفته دیگر با مراجعه به بیمارستان مورد معاینات ویژه قرار گیرد تا مشخص شود در اثر خونریزی مغزی خونی در سر او لخته شده است یا نه.

با این شرایط همه گمانه زنی هایی که این روزها پیرامون حضور دنیزلی در ایران مطرح شده بود، بی اساس و بدون پشتوانه خبری بود. دنیزلی در حالی شنبه شب از بیمارستان مرخص شد که یکی از روزنامه های ورزشی صبح امروز کشورمان از سفر شب گذشته او به ایران خبر داده بود!

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جسمانی مصطفی دنیزلی شانس حضور او در ایران و پذیرش هدایت تیم فوتبال استیل آذین کمتر از قبل شده باشد.