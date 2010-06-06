علی جان صادق پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در خصوص انتقال آب به مناطق محروم اظهار داشت: استان هرمزگان از جمله استانهایی است که از نظر کمی و کیفی با مشکل منابع آبی مواجه است و متاسفانه طی سالهای اخیر تداوم خشکسالی و از طرفی افزایش بهره برداری از منابع موجود باعث شده این کمبودها بطور مضاعف خود را نشان دهد.

صادقپور اضافه کرد: به علت آبرسانی به بعضی از مناطق روستایی که بایستی از مناطق دوردست که دارای منبع آب مطمئن تری هستند، صورت گیرد بعلت نیاز به اجرای خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ هزینه ها را به شدت بالا می برد و سرانه تامین آب مورد نیاز یک خانوار روستایی را چندین برابر می کند.

وی تصریح کرد: میزان اعتبار لازم جهت آبرسانی به یک روستای مثلاً 100 خانواری در استان چندین برابر اعتبار مورد نیاز به روستایی با جمعیت مشابه در استانهای دارای منابع غنی است. با همه این مشکلات و علیرغم نیاز به اعتبارات بسیار زیاد جهت آبرسانی به روستاها خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته بر اساس سیاستهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که توجه به نقاط روستایی را در اولویت کاری خود قرار داده است در حال حاضر زیرساختهای بسیار خوبی جهت تامین آبشرب روستاها فراهم شده است و تاسیسات آبرسانی بیش از 90 درصد جمعیت روستاها بصورت فعال وجود دارد .

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی هرمزگان گفت: از جمله طرحهای در حال اجرا می توان به بیش از 20 مجتمع روستایی اشاره کرد که در بین این مجتمع ها آبرسانی به کل روستاهای جزیره قشم در سطح 60 روستا با جمعیتی معادل 156 هزار نفر از شاخص تر ین این طرح ها می باشد و مطالعات لازم جهت ابرسانی به کلیه روستاها فراهم شده است.

در آینده نزدیک کمبود تامین آب روستاها برطرف می شود

صادقپور دیگر زیرساختهای لازم جهت تامین آب شرب روستاها را اجرای خط محرم دانست و اظهار داشت: بیش از 190 روستای غرب استان از این خط بهره مند می شوند. سد جگین جهت حدود 100 روستای شرق استان، سدهای شمیل و نیان جهت روستاهای حوزه غرب بندرعباس و نیز خط دوم میناب - بندرعباس جهت روستای شمال و غرب بندرعباس در حال اجراست که در آینده نزدیک با تکمیل طرحهای در حال اجرا و امکان بهره مندی عمده روستاهایی که با کمبود آب مواجه هستند فراهم می شود.

وی در ادامه ابراز داشت: این شرکت علاوه بر فراهم ساختن زیرساختها توجه به منابع جدید آبی را مدنظر داشته است که در حال حاضر 10 دستگاه آب شیرین کن در مناطق کم آب استقرار یافته اند و بزودی عملیات احداث بزرگترین سایت آب شیرین کن روستایی نیز به زمین زده خواهد شد.

تامین اعتبار طرح فاضلاب روستایی از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی هرمزگان با اشاره به آثار فاضلاب بر روی آبهای زیرزمینی تصریح کرد: در روستاها تخلیه فاضلاب عمدتاً از خروج پسابهای خانگی در روستاها ایجاد می شود این شرکت برای کاهش عوارض زیست محیطی مطالعه تعدادی از روستاها را جهت اجرای طرح فاضلاب انجام داده است و یک مجتمع در حال اجرا می باشد و تعدادی نیز بزودی از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی آغاز خواهد شد.

صادقپور رسانه ها را بعنوان ارتباط بین مردم و مسئولین دانست وبیان داشت:رسانه می تواند در خصوص مسائل و مشکلات صنعت و خدمات ارائه شده توسط دستگاههای متولی این امر را به مردم ارائه نمایند و از طرفی نقطه نظرات مردم، پیشنهادات، انتقادات و مشکلات را بیان کند. لذا این تبادل دو طرفه می تواند منجر به تعامل و همفکری و به چالش کشیده شدن نقاط ضعف شود و در نهایت ارتقاء سطح کیفیت خدمات رسانی در این حوزه را سبب گردد.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه صنعت آب و برق نشریه تخصصی که بتواند در قالب فرهنگ عام مردم فعالیت نماید کم است و این ارتباط به خوبی حاصل نشده است و نیازمند رشد و توسعه بیشتر رسانه های مرتبط است.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی هرمزگان یکی از راه های پیشرفت صعنت آب و فاضلاب را صنعتی کردن پژوهش دانست و اظهار داشت: اگر بخواهیم از آخرین دستاوردها برخوردار گردیم و از طرفی اندیشه های نو و خلاقانه و ابتکارات و ذهن پویای دانشمندان و نخبگان را در ارتقاء صنعت بکار گیریم هیچ راهی جز هماهنگی بین مراکز علمی و صنعت وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این کار زمانی امکان پذیر است که ما بتوانیم مستقیماً مراکز علمی را وارد صنف کنیم و از مراحل مختلف پروژه از زمان طرح تا اجرا با آنها هماهنگ باشیم. و دانشجویان.. همواره با صنفها در ارتباط باشند استاتید بعنوان مشاوره پروژه های حضور داشته باشند و دو طرف از امکانات موجود استفاده نمایند در واقع باید همگرایی بین مراکز علمی و صنف ایجاد شود.