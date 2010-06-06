به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت رئیسه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور با صدور بیاینه ای اعلام کردند: ما مدیران و مسؤلان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور به نمایندگی از اساتید، دانشجویان و کارکنان اعلام می داریم، دانشگاهیان کشور حامیان و پشتیبانان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه بوده، ضمن حمایت از دولت خدمتگزار، میثاق مجدد خود را محکمتر از گذشته با معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) تجدید کرده و با همت و کار مضاعف، لحظه ای در تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی درنگ نخواهیم کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است: با توجه به تعبیر حکیمانه امام راحل (ره) از دانشگاهها به عنوان کارخانه آدم سازی و نیز تقدم تعلیم بر تربیت، مساعی خود را در جهت تحقق اهداف والای دانشگاه اسلامی مبذول خواهیم کرد تا به لطف الهی با پرورش دانش آموختگانی متعهد و دانشمند در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، دین خود را به انقلاب اسلامی و مردم شریف ایران ادا کنیم.

هیئت رئیسه دانشگاهها در ادامه این بیانیه آورده اند: مقام معظم رهبری، اساتید را فرماندهان و دانشجویان را افسران جوان مبارزه با شبیخون فرهنگی جنگ نرم معرفی فرمودند لذا وظیفه خود می دانیم شرایط مناسب را برای این افسران جوان و فرماندهان فرهیخته فراهم کنیم تا به یاری خداوند نقشه شوم دشمنان در مقابله با نظام مقدس اسلامی خنثی و دست تعدی به حریم پاک دانشگاه به هر شکل کوتاه گردد.

در بیانیه هیئت رئیس دانشگاهها آمده است: متأسفانه بخش عمده ای از متون به ویژه در زمینه علوم انسانی نه تنها در راستای تعالیم عالیه اسلام نیست بلکه در تزلزل اعتقادی جوانان دانشگاهی به مبانی دینی مؤثر است لذا ما مجدانه تلاش خواهیم کرد تا با همکاری حوزه های ذیصلاح تولید علم و با تدبیر مسؤلین ذیربط تدوین اینگونه دروس متناسب با معارف و باورهای دین مبین اسلام، عالمانه و مسؤلانه صورت پذیرد.

هرچند فضای فرهنگی دانشگاههای کشور نسبت به سایر بخشهای جامعه از وضعیت بهتری برخوردار است اما تلاش خواهیم کرد تا فضای دانشگاهها متناسب با شأن دانشگاه اسلامی متحول شده و بتواند در امر رعایت عفاف و حجاب، الگوی سایر نهادهای جامعه قرار گیرد.

هیئت رئیسه دانشگاهها در این بیانیه آورده اند: با توجه به تلاشهای مذبوحانه دشمن در جنگ نرم با هدف ایجاد شبهه در باورهای جوانان عزیز کشور بویژه دانشجویان فهیم دانشگاهها، ما معتقدیم هر چه سریعتر کرسی های آزاد اندیشی بر اساس نظر مقام معظم رهبری در دانشگاهها ایجاد شود تا با حضور فرهیختگان حوزه و دانشگاه، جوانان کشور با قوت بیشتر از حریم فکری و عقیدتی خود صیانت کنند.

رهبر فرزانه انقلاب، بر سیاسی بودن دانشگاهها اصرار داشته و آن را بخش مهمی از عناصر تعلیم و تربیت در دانشگاهها می دانند متأسفانه بعضا از این فضای سیاسی و فرصت ایجاد شده سوء استفاده شده و برخی آن را به میدانی برای تبلیغات دشمن تبدیل می کنند ما ضمن اجرای فرامین مقام معظم رهبری در فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، از دانشجویان عزیز می خواهیم همواره مراقب فعالیتهای دشمنان اسلام تحت عنوان آزادی و فعالیت سیاسی در دانشگاهها بوده، مرزبندی با دشمنان و منافقان را به صورت شفاف در همه فعالیتها در نظر داشته و تبیین کنند و خود از دستاوردها و آرمانهای انقلاب اسلامی در تمامی صحنه ها همچون گذشته حفاظت کنند.

در این بیانیه تأکید شده است: ما دانشگاهیان مراتب حمایت و پشتیبانی خود را از برنامه های انرژی هسته ای کشور اعلام کرده و ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان نظام در دفاع از این حق مسلم ملت بزرگ ایران، به سهم خود در جهت توسعه و تقویت این تکنولوژی پیشرفته علمی از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

ما مدیران دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور مراتب انزجار خود را از حملات ددمنشانه به کاروان آزادی غزه توسط دژخیمان رژیم غاصب صهیونیستی اعلام کرده، صبر و شکیبایی مجاهدان راه خدا و رهایی ملت مظلوم فلسطین را از خداوند بزرگ مسئلت می کنیم. ما معتقدیم این حرکت ننگین با هماهنگی استکبار جهانی بوده و همانها مانع صدور بیانیه محکومیت متجاوزان در سازمان ملل متحد شده اند در هر حال راهزنان متجاوز، گام بلندی در رسوایی و نابودی خود و غاصبان صهیونیست و آزادی سرزمین مقدس فلسطین برداشته اند.

با توجه به اینکه قاطبه کارکنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور از فرهنگی ترین افراد در نهادهای اداری و پشتیبانی کشور هستند و متأسفانه گاه از توجه به این گروه ارزنده از دانشگاهیان غفلت می شود، لذا باید ضمن ارتقاء سطح زندگی آنها متناسب با شئونات دانشگاه، به مسائل رفاهی و معیشتی آنان نیز توجه شود.

هیئت رئیسه دانشگاهها در پایان بیانیه اعلام کرده اند: اطمینان می دهیم، همانگونه که دانشگاهیان کشور در جریان فتنه های اخیر نیز نشان داده اند و با ایستادگی، ولایت مداری خود را در مقابله با فتنه گران، این دشمنان انقلاب اسلامی و منافقان جدید اثبات کرده اند، کماکان در جهت برپایی عدالت و تحقق آرمانهای اسلامی و انقلابی معمار کبیر انقلاب و مقام عظمای ولایت و بر مدار خدمتگزاری به مردم شریف ایران اسلامی حرکت خواهند کرد.

اولین نشست بزرگ هیئت رئیسه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور با عنوان میثاق با ولایت دانشگاهیان در روزهای 12 تا 14 خرداد 1389 در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.