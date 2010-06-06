به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره بازی‎های المپیک جهانی نوجوانان در رشته بسکتبال با حضور 20 تیم برگزار خواهد شد. تیم‎های شرکت‏کننده دیدارهای مقدماتی خود را در قالب 4 گروه برگزار خواهند کرد. گروه بندی کامل تیم‎های شرکت‎کننده در رقابت‎های بسکتبال بازی‏های المپیک نوجوانان سنگاپور به شرح زیر است:

گروه یک: یونان، هند، نیوزلند، پورتوریکو، صربستان

گروه دو: آرژانتین، مصر، ایران، لیتوانی، پاناما

گروه سه: آفریقای مرکزی، رژیم صهیونیستی، سنگاپور، ترکیه، آمریکا

گروه چهار: کرواسی، فیلیپین، آفریقای جنوبی، اسپانیا، ویرجین آیلندز

تیم بسکتبال سه نفره کشورمان که با هدایت قاسم کیانی در این رقابت‎ها شرکت می‏کند نخستین دیدار خود را 24 مردادماه مقابل مصر برگزار خواهد کرد. لیتوانی، آرژانتین و پاناما حریفان بعدی بسکتبالیست‏های ایران در این بازی‏ها هستند.

برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی 20 تیم شرکت‌کننده در رقابت‎های بسکتبال بازی‏های المپیک نوجوانان سنگاپور به شرح زیر است:



24 مردادماه:

گروه یک: یونان - نیوزلند

هند - پورتوریکو

گروه دو: ایران - مصر

پاناما - لیتوانی

گروه سه: سنگاپور - آفریقای مرکزی

آمریکا - ترکیه

گروه چهار: اسپانیا - کرواسی

ویرجین آیلندز - آفریقای جنوبی

25 مردادماه:

گروه یک: صربستان - هند

پورتوریکو - یونان

گروه دو: آرژانتین - پاناما

لیتوانی - ایران

گروه سه: رژیم صهیونیستی - آمریکا

ترکیه - سنگاژور

گروه چهار: فیلیپین - ویرجین آیلندز

آفریقای جنوبی - اسپانیا

26 مردادماه:

گروه یک: نیوزلند - پورتوریک

یونان - صربستان

گروه دو: مصر - لیتوانی

ایران - آرژانتین

گروه سه: آفریقای مرکزی - ترکیه

سنگاپور - رژیم صهیونیستی

گروه چهار: کرواسی - آفریقای مرکزی

اسپانیا - فیلیپین

27 مردادماه:

گروه یک: هند - یونان

صربستان - نیوزلند

گروه دو: پاناما - ایران

آرژانتین - مصر

گروه سه: آمریکا - سنگاپور

رژیم صهیونیستی - آفریقای مرکزی

گروه چهار: ویرجین آیلندز - اسپانیا

فیلیپین - کرواسی

28 مردادماه:

گروه یک: پورتوریکو - صربستان

نیوزلند - هند

گروه دو: لیتوانی - آرژانتین

مصر - پاناما

گروه سه: ترکیه - رژیم صهیونیستی

آفریقای مرکزی - آمریکا

گروه چهار: آفریقای جنوبی - فیلیپین

کرواسی - ویرجین آیلندز

در پایان مرحله مقدماتی از هر گروه 2 تیم راهی مرحله حذفی می‎شوند که به صورت ضربدری برگزار خواهد شد.