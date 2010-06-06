به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره بازیهای المپیک جهانی نوجوانان در رشته بسکتبال با حضور 20 تیم برگزار خواهد شد. تیمهای شرکتکننده دیدارهای مقدماتی خود را در قالب 4 گروه برگزار خواهند کرد. گروه بندی کامل تیمهای شرکتکننده در رقابتهای بسکتبال بازیهای المپیک نوجوانان سنگاپور به شرح زیر است:
گروه یک: یونان، هند، نیوزلند، پورتوریکو، صربستان
گروه دو: آرژانتین، مصر، ایران، لیتوانی، پاناما
گروه سه: آفریقای مرکزی، رژیم صهیونیستی، سنگاپور، ترکیه، آمریکا
گروه چهار: کرواسی، فیلیپین، آفریقای جنوبی، اسپانیا، ویرجین آیلندز
تیم بسکتبال سه نفره کشورمان که با هدایت قاسم کیانی در این رقابتها شرکت میکند نخستین دیدار خود را 24 مردادماه مقابل مصر برگزار خواهد کرد. لیتوانی، آرژانتین و پاناما حریفان بعدی بسکتبالیستهای ایران در این بازیها هستند.
برنامه کامل دیدارهای مرحله مقدماتی 20 تیم شرکتکننده در رقابتهای بسکتبال بازیهای المپیک نوجوانان سنگاپور به شرح زیر است:
24 مردادماه:
گروه یک: یونان - نیوزلند
هند - پورتوریکو
گروه دو: ایران - مصر
پاناما - لیتوانی
گروه سه: سنگاپور - آفریقای مرکزی
آمریکا - ترکیه
ویرجین آیلندز - آفریقای جنوبی
گروه یک: صربستان - هند
پورتوریکو - یونان
گروه دو: آرژانتین - پاناما
لیتوانی - ایران
گروه سه: رژیم صهیونیستی - آمریکا
ترکیه - سنگاژور
گروه چهار: فیلیپین - ویرجین آیلندز
آفریقای جنوبی - اسپانیا
گروه یک: نیوزلند - پورتوریک
یونان - صربستان
گروه دو: مصر - لیتوانی
ایران - آرژانتین
گروه سه: آفریقای مرکزی - ترکیه
سنگاپور - رژیم صهیونیستی
گروه چهار: کرواسی - آفریقای مرکزی
اسپانیا - فیلیپین
گروه یک: هند - یونان
صربستان - نیوزلند
گروه دو: پاناما - ایران
آرژانتین - مصر
گروه سه: آمریکا - سنگاپور
رژیم صهیونیستی - آفریقای مرکزی
گروه چهار: ویرجین آیلندز - اسپانیا
فیلیپین - کرواسی
گروه یک: پورتوریکو - صربستان
نیوزلند - هند
گروه دو: لیتوانی - آرژانتین
مصر - پاناما
گروه سه: ترکیه - رژیم صهیونیستی
آفریقای مرکزی - آمریکا
گروه چهار: آفریقای جنوبی - فیلیپین
کرواسی - ویرجین آیلندز
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