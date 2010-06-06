به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، تیم کانوپولو آقایان کرمانشاه موفق به صعود به رقابتهای فصل آینده سوپر لیگ کشور شد.

تیم کانوپولو آقایان استان کرمانشاه با کسب برتری لازم در دیدار پلی آف لیگ موفق به صعود به سوپر لیگ شد.

در دیدار پلی آف برای صعود به لیگ برتر تیمهای هیئتهای کرمانشاه و بنادر و کشتیرانی نوشهر به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم کرمانشاه موفق شد با نتیجه 3 بر 2 بر حریف خود غلبه کنند و صعود به سوپر لیگ کشور را جشن بگیرد.

تیم کرمانشاه در مسابقات صعود به سوپر لیگ کشور که هشت آذر ماه در کرمانشاه برگزار شد در گروه خود موفق به کسب مقام دوم شد و جواز شرکت در رقابتهای سوپرلیگ کشور را بدست آورد.

در آن رقابتها تیم اصفهان به صورت مستقیم به سوپرلیگ صعود کرد.

اردوی انتخابی شاخصان تیم ملی راگبی بانوان در کرمانشاه برپا می شود

نخستین اردوی انتخابی شاخص ترین بازیکنان راگبی کشور در رده بانوان برای انتخاب تیم ملی و حضور این تیم در رقابت‎های قهرمانی آسیا 19 تا 22 خرداد ماه در کرمانشاه برگزار می‏شود.

در این اردو 100 ورزشکار حضور دارند، مسابقات راگبی قهرمانی آسیا نیز طی روزهای 12 تا 16 مرداد ماه در لائوس برگزار می‏شود.

این اردو در مجموعه ورزشی کوثر کرمانشاه ( اختصاصی بانوان) برگزار می شود.

استان کرمانشاه به عنوان قهرمان بلامنازع راگبی بانوان کشور به تازگی و در جریان رقابتهای المپیاد ایرانیان بدون واگذاری حتی یک امتیاز قهرمان شد.

مدال طلای رقابتهای کشتی نیروهای مسلح کشور به ورزشکار کرمانشاهی رسید

جعفر دلیری کشی گیر ارزنده کرمانشاهی در مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نیروهای مسلح کشور موفق به کسب مدال طلا شد.

در این مسابقات دلیری موفق شد طلای وزن 96 کیلو گرم را برای تیم نیروی زمینی کسب کند.

در رقابتهای وزن 60 کیلوگرم نیز " فرهاد رستمی " دیگر کشتی گیر کرمانشاهی موفق به کسب نشان نقره برای تیم نیروی زمینی شد.

این مسابقات دوازدهم خرداد ماه با نام خلیج همیشگی فارس در سرسرای ورزشی شهدای هفتم تیر تهران با حضور نه تیم و بیش از 90 کشتی‌گیر برگزار شد

این دوره از مسابقات با قهرمانی تیم نیروی زمینی ارتش به پایان رسید.