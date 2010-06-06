به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در ادامه نامه خود به بان کی مون آورده است: اینجانب به عنوان شهردار تهران و یک شهروند ایرانی از جنابعالی به عنوان دبیر کل سازمان ملل تقاضا دارم با محکوم کردن اقدام اسرائیل، در این لحظه حساس تاریخی امیدواری نسبت به اجرای بالسویه منشور سازمان ملل و تقویت جایگاه آن را افزایش دهید. سازمان ملل بار دیگر در معرض آزمونی حساس قرار گرفته است که نحوه برخورد با آن تاثیر زیادی بر جایگاه این سازمان بر دیدگاه افکار عمومی جهانی نسبت به آن دارد

در ادامه این نامه بیان شده است: آنچه چند روز پیش و در حمله نظامیان اسرائیلی به کاروان حامل کمکهای بشر دوستانه به مردم غزه رخ داد، نقض آشکار حقوق بین الملل و نمادی از توسل این رژیم به ابزارهای تروریستی بود. این اقدام اسرائیل اثبات حقانیت ادعاهای جمهوری اسلامی ایران در مورد استفاده اسرائیل از تروریسم دولتی در اشکال مختلف آن علیه مردم فلسطین است.

در ادامه نامه شهردار تهران به بان کی مون آمده است: محاصره همه جانبه غزه و جلوگیری از ورود نیازهای اساسی و اولیه نه تنها دلهای مسلمانان و تمامی وجدانهای بیدار را به درد می آورد، بلکه خوش آیند و برازنده جهان متمدن و مدرن نیست. مسئولیت این اقدام بعد از اسرائیل متوجه دولتهایی است که در چند دهه گذشته آن را مورد حمایت همه جانبه قرار داده و بدون هرگونه محدودیتی به این کشور سلاح فروخته اند. اگر این دولتها نسبت به حقوق بشر و نحوه به کارگیری سلاحهای فروخته شده خود به سایرین حساسند، باید مسئولیت خود را در قبال جامعه بین المللی انجام دهند.

قالیباف در نامه خود تاکید کرده است: اکنون افکار عمومی مسلمانان جهان از خود می پرسند چرا ملتی به صرف انتخاب یک گروه با روشهای دموکراتیک پذیرفته شده باید محاصره و از حقوق اولیه خود محروم شوند. این چه نظام عادلانه ای است که در آن مردمی را با گلوله و محاصره وادار می کنند از رای خود برگردند؟ آیا این است محصول و میوه خاورمیانه جدیدی که آمریکا از آن سخن می گفت؟ غربی ها چگونه می خواهند این دوگانگی را به افکار عمومی خود و جهانیان توضیح دهند در چنین شرایط حساسی که وجدان جامعه جهانی در حیرت و تاسف است .

شهردار تهران در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل آورده است: شهرداری تهران آمادگی خود را برای ارائه کمکهای بشر دوستانه به مردم شهر غزه اعلام کرده و یقین دارد از حمایت شورای شهر و سایر نهادهای جمهوری اسلامی ایران برخوردار می شود. امید می رود بتوانیم با همکاری و همراهی شهرداریهای سایر شهرهای مهم جهان اسلام ساز و کاری را برای یاری رساندن به مردم غزه طراحی و اجرا کنیم.