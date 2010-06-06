به گزارش خبرگزاری مهر، میر جواد سلیمانی گفت: گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت رنوی فرانسه در فصل جدیدی از یک همکاری دو جانبه زمینه های تولید محصولات جدید را بر پایه پلاتفرم ایکس 90 در ایران فراهم می کنند.

وی افزود: تا کنون سرمایه گذاریهای زیادی در خصوص تولیدتندر 90 انجام شده و به همین دلیل ایران خودرو آمادگی دارد علاوه بر تولید تندر 90 محصولات دیگری را برپایه پلاتفرم ایکس 90 را نیز تولید کند.

سلیمانی درعین حال به این موضوع اشاره کرد که مذاکرات دامنه داری بین ایران خودرو و رنوی فرانسه در ماه های اخیر صورت گرفته که یکی از نتایج اولیه آن توافق بر سر تولید سه محصول جدید رنو در ایران خودرو است.

قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو در محصول و کیفیت اظهارداشت: ایران خودرو به دلیل موفقیت در رعایت معیارهای فنی شرکت رنوی فرانسه در سه سال متوالی موفق به دریافت نشان سبز از سوی این شرکت شده است و برای چهارمین سال متوالی خود را آماده دریافت این نشان خواهد کرد.

وی افزود: توسعه کمی و کیفی نمایندگی های خدمات پس از فروش تندر در 30 استان کشور که دارای 120 نمایندگی با پایلوت تندر هستند، موجب شده تا اقبال عمومی برای خرید این خودرو و سایر محصولاتی که قرار است در ایران خودرو با همکاری رنو تولید شود مثبت باشد.

سلیمانی اظهار داشت: ایران خودرو به دلیل داشتن یک تجربه موفق همکاری با شرکت هایی مانند پژو در مرحله جدیدی از یک همکاری رو به گسترش با رنوی فرانسه می تواند سهم بیشتری از بازار داخلی را در اختیار بگیرد.