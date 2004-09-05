بيست و يكمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام محمد علي نظام زاده نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه كه جهت بازديد از مراكز اوقافي استان آذربايجان غربي به اروميه سفر كرده است ظهر امروز در يك نشست مطبوعاتي درباره زمان و محل برگزاري بيست و يكمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم گفت : همزمان با ميلاد خجسته رسول اكرم (ص) بيست ويكمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم در سه رشته حفظ كل قرآن كريم، قرائت قرآن كريم، و تفسير پنج جزء قرآن كريم از يكشنبه 22 شهريور ماه تا 26 در محل سالن همايشهاي بين المللي برگزار مي شود .



وي درباره شركت كنندگان در اين مسابقات گفت : اين مراسم با حضور اساتيد قرآن از ايران و چهل و پنج كشور ، شامل 9 كشور اروپايي، 8 كشور آفريقايي، 22 كشور آسيايي و استراليايي كه جمعا 77 قاري، حافظ و مفسر قرآن كريم را در بر مي گيرد برگزار مي شود .



حجت الاسلام نظام زاده افزود : اين مسابقات را داوران بين المللي ايراني و خارجي قضاوت مي كنند . همچنين در اين مسابقات به رشته تفسير پنج جزء قرآن كريم اهميت خاصي داده شده است .



وي با ذكر اين نكته كه امسال سومين دوره اي است كه مسابقات تفسير قرآن كريم به صورت رشته اي مستقل برگزار مي شود ادامه داد : در ايام برگزاري اين مسابقات دو تن از اساتيد مصري ، احمد محمد عامر و شحات انور حضور خواهند داشت .



رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه در پايان اين نشست گفت : متسابقين و مسوولين اين دوره از مسابقات براي بهره مندي از بيانات و رهنمودهاي ارزشمند مقام معظم رهبري روزپنجشنبه 26 /6/83 در حسينيه امام خميني (ره) با ايشان ديدار مي كنند .