۱۵ شهریور ۱۳۸۳، ۱۷:۲۵

در نشست مطبوعاتي رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه عنوان شد :

بيست و يكمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم برگزار مي شود

بيست و يكمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم بيست و دوم شهريور ماه در تهران برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام محمد علي نظام زاده  نماينده ولي فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه كه جهت بازديد از مراكز اوقافي استان آذربايجان غربي به اروميه سفر كرده است  ظهر امروز در يك نشست مطبوعاتي درباره  زمان  و محل برگزاري بيست و يكمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم گفت : همزمان با ميلاد خجسته رسول اكرم (ص) بيست ويكمين دوره مسابقات بين المللي قرآن كريم  در سه رشته حفظ كل قرآن كريم، قرائت قرآن كريم، و تفسير پنج جزء قرآن كريم از يكشنبه 22 شهريور ماه تا 26 در محل سالن همايشهاي بين المللي برگزار مي شود . 

وي  درباره شركت كنندگان در اين مسابقات گفت : اين مراسم با حضور اساتيد قرآن از ايران و چهل و پنج كشور ، شامل 9 كشور اروپايي، 8 كشور آفريقايي، 22 كشور آسيايي و استراليايي كه جمعا 77 قاري، حافظ و مفسر قرآن كريم را در بر مي گيرد برگزار مي شود .

حجت الاسلام نظام زاده افزود :  اين مسابقات را داوران بين المللي ايراني و خارجي قضاوت مي كنند . همچنين در اين مسابقات به رشته تفسير پنج جزء قرآن كريم اهميت خاصي داده شده است .

وي با ذكر اين نكته كه  امسال سومين دوره اي است كه مسابقات تفسير قرآن كريم به صورت رشته اي مستقل برگزار مي شود ادامه داد : در ايام برگزاري اين مسابقات  دو تن از اساتيد مصري ، احمد محمد عامر و شحات انور حضور خواهند داشت .  

رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه  در پايان اين نشست گفت : متسابقين و مسوولين اين دوره از مسابقات براي بهره مندي از بيانات و رهنمودهاي ارزشمند  مقام معظم رهبري  روزپنجشنبه 26 /6/83 در حسينيه امام خميني (ره) با ايشان ديدار مي كنند . 

 

