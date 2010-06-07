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۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۲

با حضور محمدرضا داورزنی/

جلسه آسیب شناسی لیگ برتر والیبال برگزار می‎شود

جلسه آسیب شناسی لیگ برتر والیبال برگزار می‎شود

نقاط ضعف و قوت فصل 88 رقابت‎های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری نشست آسیب‌شناسی این دوره از بازی‌ها بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه آسیب‌شناسی فصل 88 مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور 29 خردادماه به عنوان اولین برنامه رسمی سازمان لیگ فدراسیون والیبال در سال جاری با حضور محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال برگزار خواهد شد.

مدیران 14 تیم شرکت‌کننده در لیگ برتر 87 والیبال، مربیان آنها و همچنین کارشناسان و صاحب‌نظران این رشته شرکت‎کنندگان در نشست سازمان لیگ هستند. مصوبات این نشست جهت اجرا در رقابت‌های باشگاهی سال جاری لحاظ خواهد شد.

در نشست 29 خردادماه نمایندگان 12 تیم رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور نیز حضور خواهند داشت تا نقاط ضعف و قوت این مسابقات در فصلی که گذشت نیز به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 1095980

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