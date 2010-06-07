تولید شبیه ساز آموزش رانندگی/ موافقت ناجا برای نصب در آموزشگاهها

صفر فتحی مدیرعامل شرکت فن افروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اختراع این دستاورد گفت: سیستم شبیه سازی آموزش الکترونیکی در آموزشهای علمی و عملی سیستمهای پیچیده و خطرناک از قبیل هدایت بالگردها، زیردریایی، هواپیما، خودروهای سبک و سنگین و ادوات زرهی کاربرد فراوان دارد.

وی با بیان اینکه تولید انبوه این محصول با کسب مجوزهای لازم از وزارت صنایع و معادن آغاز شده است، ادامه داد: دستگاه شبیه سازی آموزش رانندگی در چندین آموزشگاه نصب و پیاده سازی شده است و چنانچه موافقت وزارت کشور دراین زمینه اخذ شود این سیستم در تمامی آموزشگاههای رانندگی به عنوان یک الزام پیاده سازی می شود.

فتحی تاکید کرد: وزارت صنایع و معادن مجوز تولید انبوه سالانه 250 دستگاه را صادر کرده که در صورت افزایش تقاضا، تولید آن افزایش می یابد. راهنمایی و رانندگی نیز با پیشنهاد نصب این سیستم در آموزشگاههای رانندگی موافقت کرده است اما منتظر دریافت نتیجه نهایی برای توسعه این طرح از وزارت کشور هستیم.

وی با بیان اینکه تولید این طرح در فاز نخست بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار اولیه نیاز دارد خاطرنشان کرد: با اجرای این سیستم، بسیاری از مشکلات فعلی رانندگی حل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فن افروز کاهش ترافیک، کاهش هزینه های فعلی آموزش رانندگی، کاهش آلوگی هوا و تصادفات رانندگی را از جمله محاسن پیاده سازی این سیستم عنوان کرد و افزود: شبیه سازی آموزش رانندگی در قالب یک سیستم سخت افزاری و نرم افزاری اصول صحیح رانندگی را به متقاضیان آموزش می دهد.