به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهدوی کیا روز دوشنبه در مورد آخرین وضعیت مصدومیتش گفت: روز یکشنبه از پایم عکس گرفتم و خوشبختانه مشخص شد آسیب دیدگی ام از ناحیه زانو جدی نیست و از دو روز دیگر می توانم در تمرینات تیم شرکت کنم.

وی در ادامه در مورد وضعیت تیم استیل آذین افزود: در مجموع شرایط تیم خوب است و در حال سپری کردن دوران بدنسازی هستیم. خوشبختانه در طول اردوی شبانه روزی تهران، تمرینات بسیار هدفمند و منظمی را زیر نظر کادر فنی سپری کردیم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین از فعالیت‌‍های باشگاه در فصل نقل و انتقالات ابراز رضایت کرد و اظهار داشت: بازیکنان بسیار خوبی را جذب کرده ایم و به اعتقادم با جذب یک مهاجم سرزن و یک مدافع میانی به تیم کاملی تبدیل خواهیم شد.

مهدوی‌کیا در پایان گفت: با توجه به تجربه سال پیش و بازیکنان بسیار خوبی که امسال جذب شده اند، قطعا یکی از شانس‌های اصلی قهرمانی خواهیم بود و در قیاس با سال گذشته بسیار به قهرمانی نزدیک تر خواهیم بود.