به گزارش خبرنگار مهر، معاون هنری اداره کل ارشاد مازندران عصر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری این جشنواره سراسری اظهار داشت: مدیریت و تیم کارشناسی این اداره کل از هفته های قبل، طرحی را مورد بررسی و تدوین قرار داد تا ششمین جشنواره سراسری مجسمه های شنی برخلاف دوره های گذشته، رویدادی نو و خلاق را رقم زند.

علی قاسمی خاطرنشان کرد: ارتقاء سطح کیفی جشنواره و پرجاذبه نمودن آن به تامین اعتبارات کافی و همکاری سایر دستگاه ها نیازمند است.

وی بیان داشت: بی تردید ورود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مشارکت فعالانه این مجموعه به جشنواره، می توانست مولفه های مخاطب پذیری این رویداد و معرفی داشته های غنی فرهنگی و بومی استان را تقویت نماید.

قاسمی افزود: با برنامه ریزی دقیق، کارشناسانه و پیگیرانه، نحوه دعوت از هنرمندان کشورهای حاشیه دریای مازندران برای حضور در بخش مهمان جشنواره با رایزنی با مراکزی نظیر سازمان ارتباطات اسلامی و مرکز فرهنگی اکو مورد بررسی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: عزم جدی مدیران برگزاری جشنواره برای فراملی شدن این رویداد، بین المللی شدن ششمین جشنواره مجسمه های شنی قوت بیشتری یافته است.

به گفته قاسمی، در سال های گذشته جشنواره تنها به اجرای هنرمندان مجسمه ساز اختصاص داشت اما در جشنواره ششم شاهد بخش متنوعی نظیر نمایشگاه صنایع دستی، معرفی غذاهای محلی، اجرای آیین های سنتی و نمایشی، جشن بادبادکها، نقاشی در ساحل و ساخت آثار شنی توسط عموم مردم خواهیم بود.