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۱۷ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۳۰

یوسفیان در گفتگو با مهر:

آلودگی برنجها قطعی است / شالیکاری در ایران را باید فراموش کرد

آلودگی برنجها قطعی است / شالیکاری در ایران را باید فراموش کرد

نماینده مردم لاریجان و آمل در مجلس شورای اسلامی، ورود برخی دستگاههای دولتی به ماجرای آلوده برنجهای وارداتی را قابل تامل خواند و گفت: متاسفانه برنج کاری در کشور دیگر مقرون به صرفه نیست و کم کم باید شالیکاران را فراموش کرد.

عزت الله یوسفیان با اشاره به ماجرای برنجهای آلوده وارداتی و چالشهای میان وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان استاندارد به خبرنگار مهر گفت: آلودگی برنجها توسط مراجع ذیصلاح کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان استاندارد تائید شده ، اما اتفاقاتی در پشت پرده رخ می دهد که مانع از پذیرش این موضوع است.

در حالی که حسینعلی شهریاری، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اخیرا در گفتگو با خبرنگار مهر، وجود سرب بیش از حد مجاز در هشت نمونه از برنجهای وارداتی را تایید کرده بود اما معاون غذا و داروی وزارت بهداشت عنوان داشته که آلودگی این برنجها هنوز برای این وزارتخانه اثبات نشده است.
 
یوسفیان با انتقاد از دولت در مورد ورود به بحث آلودگی برنجهای وارداتی گفت: به راستی چه الزامی وجود دارد که دولت می خواهد از وارداتی که توسط بخش خصوصی صورت گرفته حمایت کند.
 
نماینده مردم آمل در مجلس با تاکید بر تساهل وزارت جهاد کشاورزی در واردات بی رویه برنجهای هندی به کشور افزود: متاسفانه برنج کاری در کشور دیگر مقرون به صرفه نیست و کم کم باید شالیکاران را فراموش کرد.
 
یوسفیان با اشاره به مصرف سالیانه برنج در کشور که حدود دو میلیون و 400 هزار تن است، گفت: از این مقدار نیاز تنها 400 هزار تن می بایست وارد کشور شود اما میلیاردها تن برنج وارد می کنیم که باعث می شود کشاورزان برنجکار کشور نابود شوند.
وی با انتقاد از دولت در حمایت از برنجکاران کشور افزود: متاسفانه بعضی وزارتخانه ها به جای حمایت از کشاورزان به واردات انبوه برنجهای خارجی روی آورده اند.
 
 
کد مطلب 1096015

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