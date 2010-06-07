مذاکرات پنهان کرملین و کاخ سفید باعث تغییر مواضع روسیه علیه ایران است

محمد کرمی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات اخیر مدودوف رئیس جمهور روسیه در سفر به آلمان، مبنی بر اینکه اعمال تحریم ها علیه ایران قطعی است و ایران باید صدای غرب را بشنود، اظهار داشت: از مدتها قبل معلوم بود که رفتار سیاسی روسیه به خاطر یک سری ملاحظات و منافع تغییر کرده و نمی شود به آن اعتماد کرد.

وی با اشاره به بحث تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: موضوع تحریم مسئله ای است که در 30 سال گذشته مطرح بوده و هست و آحاد مردم، مسئولین، و رهبر معظم انقلاب با هوشیاری و درایت خود در این خصوص توانسته اند اثرات تحریم را کم و از بین ببرند.

نماینده کرمانشاه در خانه ملت افزود: کسب فناوری های متعدد در بخش های مختلف از جمله لیزر، نانوتکنولوژی، سلول های بنیادین، پیشرفت در ساخت موشک ها، ماهواره ها، سیستم های الکترونیک، تجهیزات مدرن نظامی همگی در سایه تحریم های آمریکا به دست آمده و در خصوص اعمال تحریم ها علیه ایران جای نگرانی وجود ندارد و آنان با اینگونه اقدامات نمی توانند جلوی اراده ملت را بگیرند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس علت این مواضع و سخنان رئیس جمهور روسیه را مذاکرات پنهان آمریکا و روسیه و همچنین ناتوانی در نقش آفرینی در بیانیه تهران و شکست این کشور در این موضوع عنوان کرد.

کرمی راد در خصوص لزوم کاهش سطح روابط ایران با روسیه با توجه به اظهارات رئیس جمهور این کشور، عنوان کرد: با اینگونه اظهارات نباید سریعا در خصوص تجدید نظر در سطح روابط اقدام کرد. سطح روابط و مناسبات ایران و روسیه مهم است و باید این روابط را در نظر گرفت.

این نماینده مجلس همچنین به مشارکت روسها در ساخت و تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و تحویل سامانه موشکی S300 به ایران اشاره کرد و گفت: هر چند که روسیه در قبال عمل به تعهداتش تحت فشار لابی صهیونیستی قرار دارد اما باید حفظ سطح روابط با روسیه برای عمل به این تعهدات در نظر گرفته شود.