آموزشهای غربی برای خانواده های اسلامی کاربردی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمدحسین عبداللهی شامگاه یکشنبه در همایش آموزش زوجهای آسمانی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان‌های نیشابور و فیروزه در فرهنگسرای وکیلی نیشابور، دوری از معنویت را اشکال جامعه امروز دانست و افزود: آموزش‌های غربی برای خانواده در جامعه اسلامی کاربرد ندارد.

دبیر ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی گفت: نمی‌توان زندگی یک زوج جوان مسلمان را با آموخته‌ها و الگوهای غربی منطبق کرد و این کارساز نیست.

وی بابیان اینکه آموزش‌های زوج‌های جوان باید منطبق بر سیره معصومین(ع) باشد، دوری از دیانت، عفت و اخلاق را در زندگی زوج‌ها، عوامل مهمی دانست.

دبیر ستاد هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری خراسان رضوی ادامه داد: آموزش زوجهای جوان از اولویت خاصی برخوردار است.

عبداللهی با بیان اینکه امروز در منطقه ویژه نیشابور آموزش 70 زوج اجرایی می شود، خاطرنشان کرد: در ماه گذشته همایش آموزش 60 زوج کانونی را از سطح شهرستان‌های استان در مشهد برگزار کردیم.

در ابتدای جلسه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: آموزش جوانان از ضروریات امروز جامعه ماست.

محمدمهدی مژدی افزود: آموزش جوانان در امور ازدواج، باعث کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده می‌شود و آگاهی بخشی درست به جوانان جلوی بسیاری از طلاق‌ها را می‌گیرد.

وی با اشاره به این‌که ازدواج سنت پیامبر و در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اظهار داشت: اصل تناسب در گزینش همسر از مهمترین معیارهای اسلامی و قرآنی است.

وی با بیان اینکه صداقت و امانت‌داری از ویژگی‌های خانواده‌های قرآنی است، گفت: باید جوانان از حقوق خود و همسر مطلع و آگاه شوند.