به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی امروز یکشنبه در نشست فوق‌العاده کمیته اجرایی سازمان کنفرانس اسلامی که در مورد حمله رژیم صهیونیستی به کاروان آزادی در جده برگزار شد با تشکر از برگزاری این نشست افزود: اقدامات بشردوستانه ساکنان کشتی ازادی، انتفاضه‌ای نرم‌افزارانه و دیپلماسی قوی و موثر عمومی بر افشاگری ماهیت رژیم صهیونیستی است.

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: جامعه بین‌المللی باید بیندیشند که چه پدیده خطرناکی در منطقه حساس خاورمیانه در کشور غصب شده فلسطین و مردم مظلوم و داغ‌ دیده آن مسلط شده است.



وی اظهار داشت: این رژیم غاصب در سه سال گذشته با محاصره غذایی و دارویی یک و نیم میلیون مرد، ‌زن و کودک در غزه اساسی‌ترین حق انسان را که حق حیات است هدف قرار داده است و امروز مردم فلسطین سخت‌ترین رنج‌ها را تحمل می‌کنند تا عزت‌شان که خداوند به رسول گرامی خود و مومنین عنایت فرموده است خدشه‌دار نشود و انشاءالله خدشه‌دار نیز نخواهد شد.



متکی افزود: آنچه در دهه‌های گذشته در سرزمین اشغال شده فلسطین جریان دارد تنها اشغال یک سرزمین نیست بلکه فراتر از آن موضوع هویت‌زدایی از یک سرزمین تاریخی که مامن پیروان ادیان ابراهیمی، مسلمانان، مسیحیان و یهودیان در طول تاریخ بوده و جایگزین کردن این هویت تاریخی با یک هویت جعلی است که طی چند دهه گذشته با غصب این سرزمین مقدس بر مردم منطقه تحمیل شده است.



وی افزود: باید با اقدامات هماهنگ و جدی کشورهای اسلامی آنان که این غده سرطانی را در میان سرزمین‌های اسلامی تعبیه کرده‌اند به این باور برسند که هزینه حفظ این رژیم برای آنان بیشتر از فایده‌ آن است و به لطف پروردگار این امر به تدریج در حال وقوع است و فلسطین هویت واقعی خود را باز خواهد یافت.



متکی افزود: تحولات جاری و استمداد مردم ستمدیده فلسطین، ایمان و غیرت دینی و پایبندی واقعی ما به اخوت و وحدت اسلامی و اهتمام‌مان به امور مسلمین را در معرض آزمونی دشوار و سنگین قرار داده است.



وی تصریح کرد: فجایع جانسوز غزه آنچنان وحشیانه و دامنه آن به اندازه‌ای گسترده و نیت عاملان آن چنان آشکار است که هیچ عذر و بهانه‌ای برای سستی و بی‌تفاوتی در امدادرسانی به برادران مسلمان در غزه باقی نمی‌گذارد.



وزیر امور خارجه تاکید کرد: فلسطین دیگر نه مسئله عربی و حتی نه فقط مساله‌ای اسلامی بلکه مهمترین مسئله حقوق بشری در شرایط جاری بین‌المللی است.



وی خاطر نشان کرد: مصیبت امروز فلسطین و به خصوص غزه حاصل دل بستن به نهادهایی نظیر شورای امنیت است که متاسفانه قدرت‌هایی که سابقه طولانی در حمایت از رژیم صهیونیستی داشته و شریک جنایات این رژیم هستند تاکنون عملا مانع هرگونه اقدام این شورا در جهت احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین شده‌اند.



وی اظهار داشت: هر چند که ما هم ایده دبیرکل سازمان ملل را در خصوص تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با کاروان آزادی می‌پذیریم اما نباید فراموش کرد که بر سر گزارش قاضی ریچارد گلدستون رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه چه بلایی آمد بنابراین ما با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب موافقیم به شرطی که به اقدام عملی جدی منجر شود.



متکی گفت : ده‌ها سال امید به نتیجه رسیدن موافقت‌نامه‌هایی مانند اثلوتا، کمپ‌دیوید و از کنفرانس آناپولیس تا مذاکرات غیرمستقیم که امروز شکل گرفته است سرابی بیش نبود و ملت فلسطین نشان داد که حق خود را در مسیر تعیین سرنوشت تنها از طریق مقاومت مشروع خود محقق خواهد ساخت.



متکی گفت: محاصره طولانی غزه که موجب وارد آمدن خسارت جانی و مالی فراوان به یک و نیم میلیون ساکن این منطقه شده، اقدامی غیرانسانی و مغایر با همه هنجارهای جهانی و اصول و قواعد روابط و حقوق بین‌الملل و مصداق بارز نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت است.



وی افزود: بر همین اساس همه برنامه‌ریزان و عاملان این جنایت‌ها باید به عنوان جنایتکاران جنگی و نیز به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی و نقض فاحش قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه محاکمه و مجازات شوند.



متکی گفت: جهان اسلام برای دفاع از قدس شریف و استیفای کامل حقوق فلسطینیان، چاره‌ای جز وحدت و انسجام و مقاومت و مقابله همه جانبه انفرادی و جمعی همه کشورهای اسلامی با این رژیم ندارد. رژیمی که در صورت سکوت مسلمانان از انجام هیچ جنایتی رویگردان نیست.



وی اظهار داشت : در این زمینه سازمان کنفرانس اسلامی که با هدف حمایت از مسجدالاقصی و پشتیبانی از حقوق و مبارزات ملت فلسطین ایجاد شده است باید ازهمه ظرفیت‌های خود برای پایان دادن فوری محاصره مردم بی‌دفاع غزه استفاده و برای امدادرسانی به آنان و رفع محاصره‌ کامل و دائم این منطقه اقدام کند. همچنین سازمان کنفرانس اسلامی و همه دولتهای اسلامی باید در یک اقدام هماهنگ خواستار اقدام جدی جامعه جهانی علیه جنایات این رژیم شوند و این رژیم را برای گردن نهادن به اصول انسانی و قواعد بین‌المللی تحت فشار جدی بین‌المللی قرار دهند.



متکی افزود: از نظر ما شورای امنیت سازمان ملل متحد باید حوادث اخیر را که تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است مورد توجه جدی قرار دهد و با تصویب قطعنامه‌ای تحت فصل هفتم منشور ملل متحد مانع تجاوزگری بیش از پیش رژیم اشغالگر قدس شود.

وی خاطر نشان کرد: تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که حل جامع مسئله‌ خاورمیانه جز با رفع کامل اشغال همه سرزمین‌های اشغالی منطقه و تحقق حقوق همه‌ ملت‌های منطقه از جمله تحقق حقوق کامل فلسطینیان و همه‌ آوارگان فلسطینی برای بازگشت به سرزمین مادری خود و برپایی کشور مستقل و قابل حیات فلسطین به پایتختی که قدس شریف، میسر نخواهد بود.



متکی تصریح کرد: کار نمادین و درخشان اعزام کاروان دریایی به غزه باید در ده‌ها شکل و شیوه بارها تکرار شود تا حکومت جنایتکار صهیونیسم و حامیان آن با قدرت شکست‌ناپذیر وجدان‌های پاک بشری در سراسر جهان مواجه شوند. سازمان کنفرانس اسلامی و سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز نباید به کمتر از برداشته شدن محاصره کامل غزه و محاکمه جنایتکاران صهیونیسم قانع شوند.



رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان گفت: ارسال فوری کمک‌های بشر دوستانه به غزه از هر طریق و وسیله ممکن اعم از زمینی، دریایی و یا هوایی باید با همکاری کشورها انجام شود. نباید به صهیونیست‌ها اجازه دهیم که این برداشت غلط را بکنند که می‌توانند راه ورود کمک‌های بشر دوستانه به غزه را ببندند. نیاز داریم که ده‌ها کشتی بشر دوستانه به غزه حتی‌الامکان با پرچم کشورهای مختلف روانه کنیم. مناسب است در این مقطع زمانی هر یک از اعضای کنفرانس اسلامی به عنوان اولین گام حداقل یک کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه برای مردم غزه ارسال کنند.



وی افزود: همچنین باید از همه‌ سازمان‌های بشر دوستانه و نیز کمیته‌ بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال احمر بخواهیم که در ارسال کمک‌های بشر دوستانه شامل غذا، دارو، سوخت و مواد بهداشتی جهت رفع نیازهای اولیه مردم غزه تعجیل کنند.



وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه پیشنهادهای خود در این نشست تاکید کرد: پیگیری قضایی رژیم صهیونیستی به پرداخت خسارت‌های جانی و مالی به طور کلی به مردم غزه و کرانه باختری و به ویژه سرنشینان کشتی‌هایی که جان باختند، مجروح شدند یا دچار صدمه مالی شدند باید انجام شود.



وی افزود: تحریم‌های قوی بر رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از تکرار چنین اعمال و جنایات وحشیانه باید با همکاری کشورها انجام شود. کشورهای اسلامی بر اساس قطعنامه‌های سازمان هرگونه روابط اقتصادی با این رژیم را تحریم کنند.



متکی در عین حال گفت: کشورها می‌توانند با همکاری هم تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را در دستور کار قرار دهند و اجرایی کنند.



وی افزود: ما باید از همه اعم از دولت‌های اسلامی و غیراسلامی که هنوز با رژیم صهیونیستی رابطه دیپلماتیک دارند بخواهیم که روابط خود را با آن رژیم قطع کنند. در این رابطه لازم می‌دانم از کشورهای ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی در آمریکای لاتین و جمهوری اسلامی موریتانی در جهان اسلام که به مناسبات خود با این رژیم جنایتکار پایان دادند تشکر کنم.



وزیر امور خارجه کشورمان همچنین گفت: لازم است پیام سیاسی روشن نه تنها به حاکمان رژیم صهیونیستی،‌ بلکه به حامیان آن به ویژه آنهایی که علیه قطعنامه شورای حقوق بشر رای دادند بدهیم تا به آنها بفهمانیم که جهان اسلام نفاق و عدم صداقت آنها نسبت به احترام به حقوق بشر و قواعد بشر دوستانه را فراموش نکرده است.



متکی گفت: باید در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل بخواهیم که نهایت حمایت خود را از مردم مظلوم غزه با استفاده از همه ابزارهای لازم به عمل آورد و نسبت به تحقق تقاضای مشروع ملت فلسطین اقدامی فوری انجام دهد.



وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اگر رژیم اشغالگر طی روزهای آینده مجددا حملاتی را علیه مردم بی‌دفاع فلسطین اغاز کند و همچنان به محاصره ضدانسانی غزه ادامه دهد، باید کشورهای اسلامی موضوع را در سطح سران مورد بررسی قرار دهند و تصمیمات عینی، عملی و موثر برای کمک به مردم قهرمان فلسطین بگیرند و در این زمینه جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد میزبان این نشست مهم باشد.